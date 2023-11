La famosa coppia di Uomini e Donne in crisi, la fine è arrivata | Svelato il perchè

C’entrerebbero dei messaggi ambigui sotto alla crisi di coppia dei due ex Tronisti di Uomini e Donne. Ma qual è il vero motivo dietro la lite? Ecco cosa è successo.

Nasce durante il dating show storico di Canale 5, Uomini e Donne, tra le dame e i cavalieri del Trono Over, una coppia che ha affascinato tutto il pubblico e che porteremo per sempre nei nostri cuori. Con il passare delle puntate infatti, mentre li guardavamo coltivare il loro amore, capire che fossero in primis loro innamorati l’uno dell’altra, i due sono entrati subito nella simpatia dei telespettatori.

La loro storia è stata un susseguirsi di alti e bassi, un viaggio emozionante attraverso momenti di avvicinamento, separazione e poi finalmente amore. Sfortunatamente per loro, un elemento sempre presente nella loro relazione è stata la distanza geografica: lei vive e lavora nel Bresciano, madre single con la responsabilità di crescere un figlio, quindi doppiamente impossibilitata a spostarsi né per soldi né per amore; lui un imprenditore campano di successo che può invece portarla in luoghi paradisiaci. Ora il loro amore è messo a dura prova e c’è chi parla addirittura di separazione. Ma di chi stiamo parlando?

Aria di neve tra Alessandro e Ida

Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno avendo una crisi di coppia. L’affascinante coppia di Uomini e Donne Over, minaccia di lasciarsi per alcuni messaggi ambigui. Cosa è successo? Quest’estate è stato un periodo magico per i due, documentato sui social con splendide foto pubblicate sui rispettivi Instagram: tutte le vacanze estive passate insieme a viaggiare e a consolidare la loro relazione.

Ma si sa, dopo la bolla dell’estate, si torna alla vita vera e da qualche settimana, la coppia sembra essere scomparsa dai radar e il pubblico inizia a chiedersi cosa stia succedendo tra loro. Intanto la blogger Deianira Marzano ha ricevuto un’importante segnalazione riguardante proprio al coppia di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: questa gli è stata fornita da un utente che si è rivelato poi la sorella di un dipendente del salone di parrucchiere gestito proprio da Ida Platano.

Secondo quanto riportato, Ida, avrebbe fatto una scoperta sconvolgente riguardo ad Alessandro. Pare che lui infatti le avesse mentito sostenendo che i messaggi ricevuti riguardassero riunioni di lavoro, mentre in realtà si è scoperto che era una ragazza a contattarlo che lui avrebbe invitato a trascorrere un fine settimana insieme. Se questa rivelazione dovesse essere confermenta, potrebbe spiegare perché i due siano scomparsi dai social media.