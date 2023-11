Gianni Morandi festeggia l’anniversario di matrimonio con Anna | Ecco cosa hanno fatto

Il cantante e sua moglie sono sposati da quasi 20 anni. Questa la dedica su instagram che si sono dedicati.

Gianni Morandi e Anna Dan hanno recentemente celebrato il loro 19esimo anniversario di matrimonio, un traguardo che ben poche coppie dello spettacolo possono vantare di avere. I due da sempre si sono mostrati una coppia affiatata e solida fin dai loro “primi appuntamenti”: se contiamo anche gli anni di frequentazione prima di convolare a nozze, i due possono vantare ben 27 anni in cui hanno passato la loro vita inseparabili.

Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti per la prima volta a Bologna, città natale del cantante e il loro incontro è avvenuto dopo che lui ha chiesto il divorzio dalla prima moglie, Laura Efrikian, dalla quale ha avuto due figlie, Serena e Marianna e un figlio, Marco.

Sposatosi poi la seconda volta nel novembre del 2004 con Anna, i due non si sono più lasciati da allora.

La storia con Anna Dan

Gianni Morandi conosce Anna Dan, finanziera e donna d’affari, dal 1994.

Il loro primo incontro sembra uscito da un film d’amore con Hugh Grant: il cantante infatti conosce la sua seconda futura moglie su un campo da calcio. Infatti Gianni, allora molto giovane e come tutti appassionato di calcio, si trovava sul prato a giocare mentre Anna Dan viene colpita dal fascino del ragazzo e segue la partita tenendo sempre l’occhio sul ragazzo di Fatti mandare dalla mamma. Allora Gianni Morandi era considerato, nel panorama musicale italiano, come “il belloccio della musica italiana”, un pò come ai tempi Justin Bieber veniva seguito da tutte le adolescenti. Dopo quella partita, scatta il colpo di fulmine tra i due diventando ben presto un amore destinato a durare nel tempo, solido e appassionato. Dopo vari incontri e appuntamenti, la coppia infatti comprende che quello che c’è tra loro due non può essere replicato da nessun’altra persona e capiscono di aver instaurato un legame profondo e autentico che, dopo quasi tre decenni dopo, ha portato ad un matrimonio basato sulla fiducia e rispetto reciproco.

Noi siamo testimoni di questo amore anche perché, Gianni Morandi è divenuto famoso sul web, oltre ai suoi meme per le sue grandi mani, anche per condividere spesso immagini con sua moglie e i gesti romantici che si scambiano entrambi, nella vita di tutti i giorni.

Proprio per questo, alla vigilia dei loro 19 anni di nozze, Gianni ha condiviso un post in cui ha scritto: “19 anni con la fede al dito. Buon anniversario a noi!”.