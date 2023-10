Selvaggia Lucarelli e Fedez: la replica di lei alle critiche sul giornalismo

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha risposto a un commento critico che il cantante Fedez aveva rilasciato durante un’intervista nei confronti della stampa.

Non è insolito leggere le risposte pungenti che Selvaggia Lucarelli dà a vari personaggi che si espongono nel mondo dello spettacolo. Questa volta è toccato a Fedez, che poco tempo fa ha rilasciato un’intervista per il Corriere della sera, dove ha parlato della sua malattia e ha criticato il comportamento di certi giornalisti, disposti a tutto pur di guadagnare qualche visualizzazione in più. In pratica, aveva criticato fortemente il fenomeno del click-bait.

Nell’ultimo periodo la popolarità del rapper è salita a dismisura. Non solo per l’enorme successo del brano estivo Disco Paradise – scritto insieme ad Annalisa e J-Ax – ma anche per l’uscita della seconda stagione di The Ferragnez, il documentario disponibile su Amazon Prime. Qui viene mostrato come lui e la moglie Chiara Ferragni vivono la vita di coppia, tra amore e lavoro. In precedenza, era salito alla ribalta dopo il litigio con l’ex socio Luis Sal, con cui gestiva il podcast Muschio Selvaggio.

Durante l’intervista, il cantante ha parlato di stampa e titoli sensazionali e acchiappa-click, che non si vedono solo sui giornali online che parlano di gossip, ma ormai in tutti. A questo punto, la giornalista è intervenuta con un post sui social, accusando lui di essere poco coerente.

Selvaggia Lucarelli, la risposta a Fedez: “Stampa morbosa?”

Al Corriere della sera, Fedez aveva detto: “Non serve un articolo, ma un titolo acchiappa click. È poi tanto diverso dalle dinamiche sui social? Ci rifletta. Anche i giornali danno notizie sulla vita privata dei personaggi pubblici, andando a scovare cose nella maniera più morbosa possibile. Non solo i siti di gossip, tutte le maggiori testate on line hanno queste sezioni un po’ morbose, che magari sono quelle che vanno di più“.

Lei a questo punto ha risposto con delle stories su Instagram: “Il cortocircuito migliore. Mentre rilascia un’intervista a un giornale raccontando dettagli su malattia e vita, si lamenta delle incursioni della stampa nella sua vita privata. Il tutto mentre ha appena finito di dire che voleva andare in tv, da una giornalista, a raccontare i suoi problemi di salute mentale e a farsi intervistare“.

Ha poi continuato: “Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è ‘più ti esponi è più la stampa sarà morbosa’, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua […] Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita”.