Simona Izzo, ogni quanto fa l’amore con Ugo Tognazzi?

L’attrice Simona Izzo si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni molto intime, svelando anche alcuni dettagli particolari sulla sua relazione con il marito Ugo Tognazzi.

Simona Izzo e Ugo Tognazzi sono forse una delle coppie più unite e longeve nel mondo dello spettacolo. Stanno insieme da ben 38 anni e si sono sposati nel 1995. Prima di conoscere lui, lei è stata sposata con il cantautore Antonello Venditti negli anni ’70 (dal quale ha avuto il figlio Francesco) e ha avuto una lunga relazione con il giornalista Maurizio Costanzo, scomparso l’anno scorso.

L’attrice vanta una carriera importante e lunghissima: oggi ha 70 anni e ha iniziato a recitare quando ne ne aveva ancora 30. Ha lavorato sia per il cinema – come attrice, sceneggiatrice e regista – sia per la televisione, dove ha condotto numerosi programmi. Ha anche partecipato a svariati reality, da Pechino Express al Grande Fratello Vip (dove è stata anche opinionista).

Al momento, è il marito Ugo Tognazzi che sta per cominciare un programma come concorrente. Presto, infatti, si metterà alle prove come ballerino per Ballando con le stelle, dove si esibirà in coppia con la professionista Tove Villfor. La moglie, però, non è gelosa e durante un’intervista ha rivelato molto del suo rapporto con lui, svelando anche alcuni particolari intimi.

Simona Izzo su Ugo Tognazzi: “Sono la sua geisha”

Prima dell’inizio di Ballando con le stelle, Simona Izzo ha rilasciato un’intervista per Gente, dove ha parlato della sua relazione unitissima con il marito Ugo Tognazzi. “Sono la sua geisha, ma anche il suo allenatore perché trasformo la mia ‘gheishitudine’ in allenamento. Quindi gli porto il caffè a letto, ma gli faccio anche da coach. L’ho imparato da mia madre, che ha 92 anni ed è una grande maestra di vita: bisogna appagare la vanitas degli uomini, far sentire loro che ci sei“.

Ha svelato anche alcuni dettagli intimi, rivelando che fanno spesso l’amore, soprattutto durante i weekend: “I nostri momenti sensuali e d’amore avvengono spesso durante i weekend. Quando andiamo fuori e cambiamo panorama, letto, cibo, atmosfera e si attivano modalità diverse, complice il fatto che siamo soli, senza nipoti e cani in giro“.

Secondo lei, il segreto è mantenere sempre vivo l’interesse: “Lo dice anche il filosofo Manlio Sgalambro: il vero amore è quello non più soggetto all’ormone, è l’amore della sensualità senza spinta procreativa. Certo, se stai con un uomo da 38 anni e lo vedi nudo, non pensi: che brivido. Ma se ci sono le condizioni giuste, fare l’amore diventa un rito intimo e bellissimo“.