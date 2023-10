Alberto Matano ama una donna | La foto sospetta

Il giornalista Alberto Matano si è lasciato sfuggire un messaggio compromettente: è vero che ama una donna? C’è aria di crisi con il compagno Riccardo Mannino? Ecco la verità.

Senza dubbio, Alberto Matano è uno dei volti più noti di Rai: ha lavorato per anni come giornalista principale del TG 1 e negli ultimi anni è diventato il conduttore de La vita in diretta, uno dei programmi di Rai 1 più seguiti dal pubblico. Inoltre, è giurato di Ballando con le stelle. E’ particolarmente amato dai suoi telespettatori, che sono anche molto curiosi sulla sua vita privata.

La vita amorosa del presentatore è sempre stata molto misteriosa, finché l’anno scorso non è arrivato il coming out ufficiale. Alberto Matano ha rivelato di essere omosessuale e di avere una relazione stabile con Riccardo Mannino, che poi ha anche sposato poco dopo. Tuttavia, di recente ha pubblicato una foto sui social con una donna, accompagnata da un messaggio inequivocabile. Alcune persone sono rimaste perplesse davanti a questa dichiarazione, ma i veri fan non si sono preoccupati affatto: ecco come stanno le cose.

Alberto Matano, l’amore eterno per Mara Venier

Di recente, Alberto Matano ha postato su Instagram una story insieme alla collega Mara Venier per augurarle un buon compleanno. Ha scritto anche: “Buon compleanno, my love“, taggandola. La storica conduttrice di Domenica In, infatti, lo scorso 20 ottobre ha compiuto 73 anni.

Chi segue il giornalista da tempo sa che tra lui e la presentatrice veneta c’è un legame fortissimo: sono amici da anni e in più occasioni lui ha dichiarato di stimare tantissimo l’amica e collega e che fu proprio lei a consigliargli, anni fa, di lasciare il telegiornale se non lo rendeva più felice e di buttarsi in un’altra avventura. Il suggerimento fu ottimo: da quando lavora a La vita in diretta, è felicissimo.

I fan, quindi, possono stare tranquilli: non c’è nessun altro nel cuore del presentatore che non sia Riccardo Mannino. Con zia Mara c’è solo una bellissima e longeva amicizia, destinata a durare ancora tanti anni. Il legame è così profondo che è stata proprio lei a officiare il matrimonio tra i due uomini, lo scorso 11 giugno 2022. “Mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare avanti” ha confessato in un’intervista, come riportato da fortementein.it. Per il resto, la vita sentimentale del giornalista rimane misteriosa e non si sa chi siano stati i suoi amori prima di incontrare l’attuale marito, ma si dice che sia stato sposato con una donna.