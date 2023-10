Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli affila le unghie | Un suo acerrimo nemico in arrivo

Un nemico della Lucarelli pronto a fare la sua comparsa a Ballando con le stelle.

Il 21 ottobre riparte Ballando con le stelle: ecco un nemico di Selvaggia Lucarelli. Il prossimo sabato 21 ottobre ritorna in prima serata su Rai Uno Ballando con le stelle. A condurre questa nuova edizione vi è ancora una volta Milly Carlucci.

Stando ad alcune indiscrezioni tra gli ospiti speciali del noto programma delle prossime settimane potrebbe esserci anche un personaggio che sta facendo parlare di sé in questi giorni per lo scandalo relativo al calcioscommesse. Si sta parlando ovviamente di Fabrizio Corona, protagonista nelle ultime ore di un nuovo diverbio con Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle: Fabrizio Corona tra i possibili ospiti

Tra gli ospiti speciali della nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe dunque esserci anche Fabrizio Corona, che potrebbe dunque fare la sua comparsa in una delle serate del programma in veste di ballerino. Dopo essere stato ospite a Domenica In di Mara Venier e a Belve della Fagnani, l’ex re dei paparazzi potrebbe apparire oltre che in Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo anche nel programma condotto da Milly Carlucci.

A parlare del possibile accordo per far scendere in pista Corona è stato sulle pagine del settimanale Oggi Alberto Dandolo. Queste alcune delle parole da parte del giornalista:

“Corona piace in tv e adesso vogliono anche farlo ballare. Fabrizio potrebbe andare in un’altra trasmissione della Rai. Da quando è tornato ad essere un uomo libero, Fabrizio Corona imperversa in tv a suon di interviste e di ospitate. Le sue ultime partecipazioni a Belve su Rai 2 e a Domenica In su Rai Uno hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini alle prese con alcuni recenti flop clamorosi“. L’ingaggio di Fabrizio Corona da parte di Ballando con le stelle per una sera parrebbe quindi al momento più di una semplice ipotesi.

Lo scontro tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli

Tra gli ospiti fissi di Ballando con le stelle c’è anche Selvaggia Lucarelli, che avuto nel corso di queste ultime ore un pesante diverbio proprio con Fabrizio Corona. Tra i due non corre buon sangue da diverso tempo, ma il motivo dell’ultimo scontro consiste nelle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli in merito al modus operandi di Corona riguardo all’ultimo scandalo delle scommesse. Queste le sue parole tramite X:

“Un pluripregiudicato con non so quante nuove denunce all’attivo apre un sito che ha il nome di un delinquente e lo slogan ‘solo i fuorilegge saranno liberi. Un sito pieno di insulti, gossip beceri, contenuti che non definisco. Intanto, per mesi, promuove scommesse calcistiche su Telegram promettendo a migliaia di utenti vincite sicure e robaccia varia. Mentre la procura di Torino sta indagando sul calcioscommesse lui scopre la cosa e brucia il lavoro costringendo la procura ad agire prima di aver terminato l’indagine. In tutto questo nessun giornalista ha nulla da eccepire, anzi. Naturalmente a breve nuovi casini, la stampa che fa finta di non essere complice della resurrezione del mostro, poi lui torna in pista e si riparte dal via. Mi sembra un mondo surreale‘.

La reazione di Fabrizio Corona non si è ovviamente fatta attendere, con il diretto interessato che ha replicato duramente tramite Instagram:

“Cara Selvaggia, il tuo concetto di trasparenza si connota nel semplice fatto che hai bloccato Dillinger e tutti i collaboratori. Secondo le tue traballanti e classiste dichiarazioni in Italia chiunque sia stato pregiudicato non è degno di fare nulla. Dovresti allora dire lo stesso ai tuoi ex datori di lavoro al Fatto Quotidiano. Non faccio nomi perché tutti sanno, anche tu. Il giornale Dillinger News sarà pure trash ma solo per quelli che leggono con gli occhi dello snob radical chic. Fino ad ora nessuno qui ha mai avuto bisogno di portare via 50 euro ai follower per un corso tarocco per un mestiere per il quale non sei abilitata. Ultima cosa, ho promesso scommesse legali è vero, ma non ho mai avuto bisogno di mettermi il parruccone per giudicare i valzer“.