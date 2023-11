Bianca Guaccero, l’addio al pubblico | La RAI delusa dice basta

La conduttrice Bianca Guaccero ha commosso tutti con la sua reazione davanti alla chiusura del programma Rai Liberi Tutti!, cancellato dopo solo tre puntate.

Dopo Detto fatto, Bianca Guaccero era tornata in Rai con un programma tutto nuovo, Liberi tutti!, che è stato trasmesso su Rai 2. Il risultato, tuttavia, non è stato quello sperato: dopo sole tre puntate, i vertici hanno deciso di cancellarlo prematuramente, dal momento che gli ascolti continuavano a essere troppo bassi.

Lo share è stato molto basso già dalla prima puntata, con solo il 3,2% e nelle settimane successive non ha fatto che peggiorare, toccando prima il 2,6% e poi il 2,5%. Le spese di produzione, invece, erano state molto alte e, capendo che in questo modo non sarebbero mai state raggiunte, Rai ha deciso di interrompere tutto.

A questo punto, la presentatrice ha voluto salutare il pubblico e ha pubblicato un lungo post sui social che ha ottenuto in breve tempo centinaia di commenti e like. I suoi fan, infatti, sono rimasti commossi da delle parole così sincere e toccanti.

Bianca Guaccero, l’addio a Liberi tutti!

L’esperienza di Bianca Guaccero a Liberi tutti! non è andata certamente come si aspettava. Il format dello show – un’escape room a cui partecipavano diversi gruppi di concorrenti – non convinceva, non risultava abbastanza intrattenente e c’erano anche diversi problemi con l’audio (le grida delle persone impedivano di sentire bene).

Già durante un’ospitata a TvTalk, la conduttrice aveva ammesso le sue perplessità, spiegando che la trasmissione aveva certamente diversi difetti e che avrebbe dovuto aggiungere delle migliorie se voleva continuare. Rai, però, ha deciso di non provare ad aggiustarlo, ma di cancellarlo direttamente, per poi, magari, riproporlo in forma diversa in futuro. Da qui, la reazione di lei.

La showgirl, quindi, ha salutato il pubblico con un lungo post su Instagram, spiegando di essere molto felice dell’esperienza, molto grata per aver lavorato con un grande gruppo e di essere soddisfatta nonostante tutto. Soprattutto, ha ringraziato i fan per averla sempre seguita con amore e ha ammesso che ogni tanto fallire nella vita è normale: “La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi. (Ecco perché vi dedico questa foto). Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare…“.