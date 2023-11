Nino Frassica, scatta la querela dopo la vicenda del gatto scomparso

Più di un mese fa, Hiro, il gatto della famiglia di Nino Frassica è scomparso. L’attore, insieme alla moglie e alla figlia, sostengono che sia stato rapito e hanno accusato diverse persone: una di queste li ha denunciati.

Tra le vicende più strane che negli ultimi tempi hanno coinvolto i personaggi del mondo dello spettacolo c’è il rapimento del gatto di Nino Frassica. In realtà, non ci sono proprio le prove che confermino un effettivo sequestro, ma secondo l’attore le circostanze della scomparsa dell’animale domestico sono sospette e la teoria della fuga non lo convince.

Tutto è cominciato lo scorso 27 settembre, quindi ormai più di un mese fa, quando il gatto Hiro non è rientrato a casa come tutti i giorni. Il comico, insieme alla moglie e alla figlia, sostiene che il micio non sia scappato ma sia stato rapito da qualcuno che poi se ne deve essere definitivamente appropriato.

La famiglia è talmente convinta di questa teoria che ha accusato prima un’anziana signora e poi una coppia. In seguito a queste accuse, l’anziana signora – nonché vicina di casa – che sostiene di essere stata incolpata ingiustamente si è rivolta a un avvocato.

Nino Frassica, la signora accusata di aver rapito Hiro lo ha querelato

Dopo la scomparsa misteriosa del gatto Hiro, la famiglia di Nino Frassica è disperata e si sta muovendo nei modi più disparati, arrivando a promettere ricompense e utilizzando i metodi più invasivi, che possono sembrare esagerati. Come raccontato dalla figlia Valentina in un video postato su Instagram, lo stanno cercando anche con l’aiuto di cani molecolari e droni.

Dopo le accuse verso l’anziana signora e la coppia, è scattata la prima querela verso la famiglia dell’attore. La vicina di casa, infatti, ha deciso di rivolgersi a un avvocato poiché, dopo le accuse, ha cominciato a ricevere insulti e minacce sui social e nella vita reale, tanto da non riuscire più a vivere normalmente.

Per questo, la signora ha deciso di denunciare l’attore e di affidarsi a un avvocato, che ha spiegato meglio la situazione sul Corriere dell’Umbria e a Pomeriggio 5: “I comportamenti che sono stati documentati con video girati dai parenti dell’anziana vicina. configurano a nostro avviso la diffamazione anche aggravata sia a mezzo stampa che social, la minaccia anche aggravata dal lancio di oggetti e, infine, lo stalking. Le persone sono state ingiustamente accusate, insultate, offese e vivono assediate in casa da settimane. Non escono più perché hanno paura“. In risposta, Valentina Frassica, giovane figlia dell’attore di Don Matteo, ha ripubblicato il video su Instagram, che era stato cancellato, dove ha raccontato la sua versione, spiegando di non avere prove ma grandi sospetti.