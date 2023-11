Principe Harry, il trucco per nascondere le calvizie | Incredibile ma vero

Il principe Harry, come il fratello maggiore William, soffre di calvizie ma conosce qualche trucchetto per farlo notare di meno.

La famiglia reale inglese è sempre al centro dei gossip di tutto il mondo. In particolare, fanno spesso scalpore i comportamenti del principe Harry e della moglie Meghan Markle. Da diversi anni, ormai, hanno deciso di vivere in Canada seguendo un profilo più basso rispetto agli altri membri della famiglia e adesso sembra che re Carlo III stia prendendo dei provvedimenti più seri, impedendo al figlio minore di entrare e uscire da Buckingham Palace a suo piacimento.

Non solo il principe William e la moglie Kate Middleton finiscono sui giornali per i favolosi outfit che sfoggiano nelle numerose occasioni ufficiali, ma anche Harry e Meghan mostrano abbigliamenti impeccabili e curati nei minimi dettagli.

Il principino è molto attento al suo aspetto fisico e dedica molto tempo anche ai capelli, nonostante da qualche anno ormai abbia iniziato a perderli. Per questo, adesso ha imparato un trucchetto per nascondere di più questo “difetto”.

Principe Harry, come pettina i capelli

Il principe Harry è sempre stato molto famoso per la sua barba e i suoi capelli rossi, decisamente più vistosi da quelli biondi di William e della madre o quelli scuri del padre. Questo colore è sempre stato un suo tratto distintivo, che suggeriva anche il carattere ribelle, decisamente ereditato da Lady Diana.

Da anni, però, i capelli hanno iniziato a cadere e il principe deve ricorrere a diversi metodi per cercare di mascherare le calvizie, senza per forza ricorrere a certi trattamenti come sostengono certi tabloid. Il secondogenito di Carlo e Diana, infatti, preferisce un metodo più semplice e meno invasivo.

Semplicemente, ha imparato qual è il modo più giusto per pettinarsi, così da andare a coprire le parti della testa con meno capelli. Porta le ciocche verso l’alto, utilizzando un pettine e forse un gel fissante. Lo scopo è quello di nascondere le macchie e focalizzare l’attenzione degli altri sul ciuffo e sulla parte anteriore della testa. Si tratta di un trucco semplice, che può essere utilizzato quando le calvizie non sono ancora troppo estese: certamente, non potrebbe imitarlo il fratello maggiore William, che ormai è quasi del tutto calvo. Sembra, inoltre, che per rispetto del rigidissimo protocollo reale, i principi non possano fare grandi interventi sui proprio capelli, addirittura non possono neanche tingerli di un colore che non sia quello naturale.