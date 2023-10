Meghan Markle torna a recitare? Un ex collega di Suits lascia degli indizi

Negli ultimi giorni si mormora che Meghan Markle potrebbe riprendere la sua vecchia carriera di attrice. L’indizio proviene da un ex collega.

Forse non tutti ricorderanno che Meghan Markle, prima di sposare il principe Harry e diventare duchessa della famiglia reale inglese, era stata un’attrice abbastanza apprezzata dal pubblico e dalla critica. Recitava soprattutto nelle serie tv, e tra i suoi più famosi c’è quello di Rachel Zane in Suits. La serie è andata in onda per parecchie stagioni, dal 2011 al 2019.

Nel 2018 l’attrice è convolata a nozze con il principe Harry, secondogenito di re Carlo III e la principessa Diana (deceduta in un incidente stradale nel 1997), dopo pochi anni di fidanzamento. Quasi subito il matrimonio, la coppia ha espresso il desiderio di una vita più tranquilla e per questo si è trasferita in Canada. Poco dopo ha avuto due figli, Archie e Lilibet.

Meghan Markle, una volta diventata un membro ufficiale della famiglia reale, ha dovuto rispettare il rigido protocollo inglese e, quindi, smettere di lavorare. I reali, infatti, non possono lavorare, ma possono dedicarsi ad attività di beneficenza. Da un po’ di tempo, tuttavia, si mormora che Meghan si preparerebbe a riprendere la sua vecchia carriera di attrice da dove l’aveva lasciata. Il pettegolezzo arriva direttamente da Patrick J. Adams, suo ex collega sul set di Suits.

Meghan Markle ritorna in Suits? Le foto (cancellate) di Patrick J. Adams

Oltre a Suits, Meghan Markle aveva recitato in numerose serie, come The War at Home, CSI: Miami, CSI: New York, The League, Castle, Knight Rider, Senza traccia, 90210 e Till Death – Per tutta la vita. Ha recitato anche al cinema, in Sballati d’amore – A Lot Like Love, Remember Me, In viaggio con una rock star e Come ammazzare il capo… e vivere felici.

Di recente, l’attore Patrick J. Adams – che in Suits interpretava Mike Ross – ha pubblicato sui social alcune foto della sua ex collega, che la mostrano proprio nel dietro le quinte della serie. Lo show ormai è stato cancellato, ma da un po’ di tempo si parla di una reunion tra i vecchi protagonisti, a cui forse anche la duchessa potrebbe partecipare.

L’attore aveva pubblicato una serie di scatti, che però poco dopo sono stati cancellati. Mostravano Meghan Markle nel backstage di Suits e una foto di un paio d’anni fa sul set, mentre stava recitando a un episodio. Il carosello era accompagnato dalla didascalia: “Mi mancano i miei amici“. Per ora non c’è niente di certo o di ufficiale, ma i fan sperano in uno spin off proprio con Meghan Markle e Patrick J. Adams, i cui personaggi in Suits interpretavano una coppia.