Kate Middleton non si presenta all’evento più importante dell’anno | cosa è successo

La duchessa Kate Middleton ha dato buca a uno degli eventi più importanti a Palazzo reale insieme a William: ecco perché non si sono presentati.

Senza dubbio, Kate Middleton è uno dei membri più noti della famiglia reale inglese. Di origini borghesi, ha sposato il principe William nel 2011, dopo circa dieci anni di fidanzamento, e oggi la coppia ha tre figli: George, Charlotte e Louis. La duchessa è particolarmente popolare per gli outfit e la classe che sfoggia durante gli eventi ufficiali, ma solo poco tempo fa il pubblico è rimasto sorpreso quando non si è presentata a un evento molto importante.

Si trattava del diciottesimo compleanno di Christian, il principe di Danimarca, una festa indubbiamente importante, ma né lei né il marito hanno presenziato lo scorso 15 ottobre a Copenaghen. In realtà, erano diversi i nobili e le personalità illustri che sono risultati assenti: ma perché questo inaspettato forfait? Ecco la spiegazione.

Kate Middleton non va al diciottesimo del principe Christian: ecco perché

Lo scorso 15 ottobre si è svolta a Palazzo Christiansborg la festa per i diciotto anni del principe danese Christian. Erano presenti tutte le famiglie nobili europee più importanti, ma Kate Middleton e il marito William non hanno partecipato. E non sono stati gli unici grandi assenti: anche il conte Nikolai, cugino del festeggiato, non si è fatto vedere.

Nessuno da Buckingham Palace ha partecipato ai festeggiamenti, nonostante gli inviti e nonostante la lontana parentela che lega il giovane principe Christian al futuro re inglese. In realtà, il motivo di questa assenza è abbastanza banale: semplicemente, né William né Kate avevamo abbastanza tempo per volare a Copenaghen, dato che si trovano in Francia per sostenere le nazionali di rugby. Le loro agende vengono compilate con grande anticipo, quindi l’assenza al palazzo reale danese era già prevista.

E cosa si sa riguardo all’assenza del conte Nikolai? Il giovane ultimamente è finito sulle pagine di tutti i giornali quando ha deciso di rinunciare al titolo e ai suoi privilegi reali, un po’ come ha fatto il principe Harry, fratello di William. Il conte, tuttavia, sembra che semplicemente non abbia partecipato alla festa non per questo motivo, ma semplicemente perché ora vive a Sydney, dove frequenta l’università e lavora come modello, riscuotendo un forte successo. Comunque, nonostante l’assenza in Danimarca, ha mandato i suoi auguri al cugino.