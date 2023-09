Kate Middleton: spuntano le telefonate segrete con il principe Harry

Le telefonate segrete tra la principessa del Galles e il cognato.

Le conversazioni telefoniche segrete tra Kate Middleton e il principe Harry. Kate Middleton ritorna a far parlare di sé, anche se al centro delle nuove discussioni non vi sono né particolari violazioni del protocollo né problemi con il marito William. La principessa del Galles starebbe continuando a sentirsi in gran segreto con il principe Harry, con telefonate che starebbero andando avanti da tantissimo tempo nonostante i noti screzi recenti tra il duca di Sussex e la famiglia reale britannica.

L’attuale situazione tra il principe Harry e la famiglia reale

Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato di una possibile riconciliazione tra il principe Harry e Meghan Markle con la famiglia reale, con i rapporti che si erano ulteriormente deteriorati in occasione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

Nonostante la situazione sia praticamente peggiorata sempre di più dopo l’allontanamento di Harry dal proprio nido familiare, si sarebbe fatta avanti nell’ultimo periodo l’ipotesi di una riconciliazione, con Re Carlo che avrebbe aperto le porte ad una possibile riappacificazione proprio con il duca di Sussex e fratello di William, anche se condizione principale dell’incontro tra i due consiste però nell’assenza di Meghan. In ogni caso, i rapporti tra le due parti non si sarebbero dunque mai interrotti del tutto, con molta probabilità anche grazie all’intermediazione da parte di Kate Middleton.

Le telefonate segrete tra Kate e Harry

Anche dopo la separazione tra Harry e Meghan e la famiglia reale e contrariamente a quanto in molti potrebbero pensare, i rapporti tra il duca di Sussex e Kate Middleton sarebbero a quanto pare rimasti sempre più che positivi, come testimoniato direttamente anche da una fonte del Daily Express.

La moglie del principe William si sarebbe più che altro voluta mostrare cortese nei confronti di Harry, preoccupandosi soprattutto di incitare quest’ultimo a non farsi turbare eccessivamente dalla complicata situazione e a non perdere le speranze in merito ad una possibile riconciliazione con il padre e con tutto il resto della sua famiglia. A differenza di Kate, il principe William non sarebbe però ancora pronto ad una tregua definitiva con il fratello, probabilmente anche per via della delusione provocatagli dalle parole rilasciate proprio da Harry non solo nel suo documentario ma anche nell’autobiografia Spare.

In ogni caso, al momento sul fronte Meghan Markle tutto tace, e al momento non sarebbe ancora nemmeno chiaro se quest’ultima fosse o meno a conoscenza delle telefonate e delle conversazioni segrete tra il marito e Kate Middleton.