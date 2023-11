Paola Cortellesi e Laura Pausini: il motivo assurdo per cui sono amiche

Non tutti sanno che tra l’attrice Paola Cortellesi e la cantante Laura Pausini c’è un’amicizia molto profonda, nata però casualmente in modo assurdo.

Nel mondo dello spettacolo ci sono tantissime amicizie, nate solitamente nel contesto lavorativo. Un esempio possono essere Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, oppure Gerry Scotti e Rudi Zerbi, per non parlare dei giudici di Masterchef, che hanno sempre ammesso di incontrarsi anche all’infuori dei set.

Tra le tante amicizie, una molto particolare è quella che lega Laura Pausini a Paola Cortellesi. Le due infatti, pur lavorando in due ambiti diversi come il cinema e la musica, sono davvero legatissime. Ciò che sconvolge è proprio com’è nata questa amicizia: non è stato proprio spontaneo, perché entrambe hanno deciso di conoscersi dopo due eventi molto importanti.

Dopo questo incontro, le due artiste hanno capito di essere anime affini e da lì sono diventate grandi amiche e oggi si frequentano regolarmente, anche se sono entrambe persone molto riservate e non parlano spesso della vita privata. La loro amicizia è nata in seguito a un evento fondamentale: la nascita delle rispettive figlie.

Paola Cortellesi e Laura Pausini, l’assurda coincidenza

Paola Cortellesi e Laura Pausini hanno deciso di conoscersi nel 2013, dopo le nascite delle rispettive figlie, che hanno chiamato, per un’assurda coincidenza, proprio Paola e Laura. L’attrice ha raccontato tutto durante un’ospitata a Radio2 Social Club. “Abbiamo partorito entrambe nel 2013 e non ci conoscevamo. Io ho chiamato mia figlia Laura, per miei motivi personali, mentre lei ha chiamato sua figlia Paola, perché le piaceva questo nome” ha rivelato durante l’intervista.

Ha poi aggiunto: “Laura mi ha chiamato dicendomi che questa coincidenza era una roba pazzesca e che ci saremmo dovute conoscere. Le diede il mio numero Giorgia che mi chiese anche il permesso di farlo. E io le dissi: ‘Ma certo, mica la Pausini è una stalker!’. Dopo un mesetto mi ha scritto un messaggio, si era segnata che ci dovevamo vedere. Io lo avevo quasi dimenticato… A un certo punto mi è imboccata letteralmente a casa qui a Roma. Le nostre figlie si sono amate da subito e noi due pure. Così io a quarant’anni ho trovato una nuova amica.”

Paola Cortellesi (che in questi giorni è tornata al cinema con il film drammatico C’è ancora domani, sua prima opera come regista) ha partorito la figlia Laura il 24 gennaio 2013 ed è legata a Riccardo Milani. Laura Pausini, invece, è legata a Paolo Carta e ha partorito la figlia Paola poche settimane dopo, l’8 febbraio.