Laura Pausini, lutto fulminante: “Buon viaggio…” | Un mare di lacrime

30 anni di Laura Pausini

Laura Pausini ha da poco celebrato 30 anni di carriera e per l’evento ha deciso di festeggiare in grande, ha organizzato di tutto, da una maratona lunga 24 ore da record, ad un tour mondiale, per non parlare della ristampa di tutta la sua discografia in vinili colorati e tutti numerati in edizione limitata per intraprendere insieme a lei un viaggio nel tempo lungo un sogno.

Correva l’anno 1993 e una giovane Laura Pausini iniziava timidamente a cantare quello che sarebbe stato il suo singolo di esordio, La solitudine, da allora la cantante bolognese non si è più fermata, “sfornando” un successo dopo l’altro, raccogliendo a sé una schiera di fan che non l’ha mai più abbandonata. Per non farsi mancare niente, tra un inedito e l’altro, la Pausini finalmente dopo tanti anni, convolerà a nozze con l’amore della sua vita, Paolo Carta, nonché padre di sua figlia Paola.

La tristezza per Laura Pausini

Anche per Laura Pausini, è stato uno shock apprendere la notizia della morte del grande regista, sceneggiatore e attore italiano, Alessandro D’Alatri, morto qualche giorno fa a soli 68 anni per una brutta malattia. Proprio perché le sue condizioni di salute, D’Alatri le aveva tenute nascoste fino all’ultimo, ogni persona che lo conosceva, ha subito un crollo emotivo dopo averne appreso la tragica scomparsa.

Con un post molto sentito, Laura Pausini cerca di digerire quel lutto fulminante che l’ha colpita e salutando il suo amico e collega Alessandro D’Alatri, con il quale aveva collaborato nella realizzazione del videoclip di Invece no, gli augura un “buon viaggio verso la luce”.