Grande Fratello, la dichiarazione shock dell’ex gieffina: “Ho pensato di uccidermi molte volte”

Un’ex concorrente del Grande Fratello si è lasciata andare a un’intervista a Verissimo, dove ha confessato di aver pensato diverse volte al suicidio.

Il Grande Fratello è iniziato da due mesi e già i vari concorrenti hanno preso a farsi notare, spiccando più di altri: un esempio è l’attrice Beatrice Luzzi, che è tornata alla ribalta dopo tanti anni nel mondo delle serie tv, tra cui Centovetrine. Tuttavia, ci sono edizioni del programma che più sono entrate nel cuore degli spettatori, così come alcuni concorrenti del passato che ancora oggi fanno parlare di sé.

Tra questi c’è sicuramente Dayane Mello, che ha partecipato al reality tra il 2020 e il 2021. Qui si classificò al quarto posto e l’edizione fu vinta da Tommaso Zorzi, seguito da Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Questa edizione è stata particolarmente apprezzata dai fan, che ancora la ricordano come una delle migliori, soprattutto per la scelta del cast, che quell’anno si rivelò particolarmente azzeccato (a differenza di quello dell’anno scorso, che lo stesso Alfonso Signorini ha ammesso di aver sbagliato).

Per Dayane Mello, però, nonostante il buon piazzamento, è stato anche un momento drammatico, dato che durante la reclusione scoprì che suo fratello Lucas era morto in un incidente d’auto in Brasile. Durante un’ospitata recente a Verissimo, la modella ha confessato che la famiglia è sempre stato un tasto dolente e che per questo da giovane ha pensato più volte di farla finita.

Dayane Mello a Verissimo: “Per un mese ho pensato di volermi uccidere”

Durante una commovente intervista con Silvia Toffanin, Dayane Mello ha raccontato della sua infanzia e della sua adolescenza dolorosissime in Brasile. La madre è sempre stata poco presente, mentre il padre era molto violento e la picchiava spesso e la considerava inferiore semplicemente in quanto donna.

La situazione poi è degenerata al punto che la modella ha iniziato a contemplare il suicidio: “Mi sentivo così invisibile che non vedevo luce. Avevo 16 anni e per un mese ho pensato di volermi uccidere. Tante volte arrivavo a scuola e pensavo di buttarmi sotto a una macchina, poi un pomeriggio sono andata a cercare pasticche per topi: ho preso tutte le pasticche e ho avuto una convulsione. Mi fecero una lavanda gastrica“.

In seguito, l’anno successivo ha iniziato a lavorare come modella in Cile e in seguito lei e il padre si sono riappacificati, dopo che lui si è scusato e oggi hanno un bel rapporto. Ha raccontato anche di essere rimasta incinta a 17 anni, ma di aver scelto di abortire perché il compagno, un giocatore di tennis, era poco presente. Oggi ha una figlia, Sofia, con l’ex compagno Stefano Sala.