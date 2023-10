Amici 23 | Maria De Filippi furiosa: “Il botulino gli è arrivato al cervello”

La nuova edizione di Amici 23 ci sta già regalando nuovi scandali. Questa volta Maria non sapeva proprio cosa dire. Ecco cosa è successo.

Nuovo anno, nuova edizione del talent show più amato da mamma Mediaset: Amici di Maria ha preso il via con grande entusiasmo, portando con sé emozioni, performance eccezionali e ovviamente, un nuovo scandalo di cui la presentatrice, nonché conduttrice storica del programma, Maria De Filippi dovrà occuparsi.

L’anno scorso, gli studenti della scuola di amici, avevano già fatto parlare per quello scandalo avvenuto nella casetta, dove gli allievi alloggiano per tutta la durata del programma, dove alcuni di loro avevano preso a sniffare noce moscata per sballarsi. Maria era stata costretta ovviamente a prendere dei provvedimenti per un evento così pericoloso e infantile ma sicuramente non era stata preparata per quello che l’aspettava in questa nuova edizione.

Il programma è stato pieno di controversie fin dall’inizio ma uno degli eventi più discussi è stato quello che riguarda questo ballerino, punto fermo dello show.

Garrison insulta il ragazzo. Maria si infuria

L’episodio spiacevole di cui parliamo, riguarda purtroppo Garrison Rochelle che ha catturato l’attenzione del pubblico per un siparietto imbarazzante con un allievo. Nella sua veste di giudice delle performance degli allievi, ha assistito all’esibizione di Simone ma il suo commento non è passato inosservato: “Noi due abbiamo due cose in comune, l’altezza e sei brutto come me” ha detto il ballerino statunitense. Maria De Filippi subito è intervenuta a difesa del ballerino Simone che, come il pubblico era rimasta senza parole per l’insulto che un professionista come Garrison, aveva rivolto al ragazzo.

La conduttrice su tutte le furie ha detto: “Ma non dire sciocchezze, il botulino gli è arrivato al cervello. Lui è così carino. Come ti permetti? Simone, lascialo perdere, sarai brutto tu ” rivolta al giudice. Garrison Rochelle ha cercato subito di salvarsi dalla figuraccia che stava facendo durante la trasmissione e ha replicato a Maria: “Come carisma spacchiamo, gli ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”.



Garrison aveva già fatto parte della squadra di insegnanti di Amici dagli anni 2001 a 2018 per poi allontanarsi dallo show. Era molto famigliare, quindi con le dinamiche del programma a conduzione di Maria ma nonostante questo si è permesso di insultare lo studente. Il pubblico si è chiesto perché e probabilmente anche Maria che subito ha cercato di salvare la trasmissione e proteggere il ragazzo preso di mira. Simone tuttavia ha affrontato bene la situazione, con maturità e professionalità: ha capito lo scivolone del maestro e non si è offeso.