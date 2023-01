Stasera in tv: i film principali del 6 Gennaio

Di nuovo in gioco: film del 2012 del genere romantico e drammatico è diretto da Robert Lorenz e vede la partecipazione di grandi nomi, come Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, John Goodman, Matthew Lillard, Joe Massingill. Il film parla di Gus, allenatore e scout di talenti di baseball che è costretto ad abbandonare il suo adorato mestiere per il calo della sua vista, dato dall’età che avanza. L’ufficio legale della squadra mette in discussioni le sue capacità minacciando di procedere per vie legali. L’unica persona che potrebbe aiutare Gus è Mickey, Amy Adams, sua figlia, avvocato di Atlanta. Il rapporto tra padre e figlia non è dei migliori, specie dopo la morte della mamma. Mickey decide di abbracciare la battaglia legale di suo padre, mettendo a rischio la sua carriera per suo padre. Durante questi incontri, Mickey incontrerà Johnny ( Justin Timberlake) e… sarà amore? Chissà!