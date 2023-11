Guendalina Canessa mette in guardia gli altri genitori: “I vostri figli…”

La showgirl Guendalina Canessa, star del Grande Fratello, si è lasciata andare in un lungo sfogo rivolto agli altri genitori, invitandoli a prestare attenzione ai figli.

Tra i tanti personaggi che hanno partecipato al Grande Fratello c’è anche Guendalina Canessa. E’ diventata famosa tanti anni fa, partecipando a una delle primissime edizioni: era il 2007, il programma era condotto da Alessia Marcuzzi e lei era solo un’impiegata di 25 anni. Si classificò al terzo posto, dietro il vigile del fuoco Alessandro Tersegni, poi diventato attore, e l’imprenditore Milo Coretti.

Diversi personaggi di quell’edizione poi si sono affermati nel mondo della televisione, da Raniero Monaco di Lapio a Francesco Testi a Melita Toniolo. Da quel momento sono trascorsi molti anni e oggi Guendalina Canessa è una showgirl affermata, che ha lavorato a diverse trasmissioni.

Anche la sua vita sentimentale è piuttosto nota: ha avuto una lunga relazione con Daniele Interrante, da cui ha avuto una figlia, Chloe, che oggi ha 13 anni. La modella è una mamma molto attenta e protettiva e per questo ha voluto fare un appello agli altri genitori come lei.

Guendalina Canessa: “I vostri figli hanno rapporti intimi a 13 anni”

Recentemente, Guendalina Canessa ha pubblicato una serie di stories su Instagram, allo scopo di mettere in guardia gli altri genitori su certi comportamenti degli adolescenti. Secondo lei, infatti, molti ragazzi ingannano i genitori e nascondono molte cose, tra cui i primi rapporti intimi, che arriverebbero a un’età precoce.

“Cari genitori state molto attenti perché i vostri figli vi prendono per il c**o. Eh già” ha esordito l’influencer. “Io ho un sacco di difetti. Io non sono e forse non sarò mai la mamma d’oro, la mamma migliore di questo mondo, ma solo di una cosa io sono felice. Solo una. Che mia figlia mi dice tutto”, spiegando il bel rapporto che ha con Chloe.

Ha poi aggiunto: “Voi invece vi fate prendere per il c**o perché di nascosto i vostri figli bevono, fu***o, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni. Ve lo devo dire io? Dovete stare attenti. L’importante è il dialogo. Dovete permettere ai vostri figli di dirvi la verità, sennò è finito tutto“. La modella ha concluso così, invitando i genitori a non proibire ai propri figli di fare determinate cose, ma semplicemente di invitarli a parlare di più, di avere un dialogo aperto, così da poter fare le cose con maggiori consapevolezza e serenità.