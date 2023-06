Melissa Satta struccata divide il web | Il video

La showgirl Melissa Satta ha pubblicato un video sui social, dove si mostra inizialmente al naturale e dopo comincia a truccarsi. Gli utenti nei commenti si sono scatenati.

Oggi Melissa Satta è una delle donne italiane più famose nel mondo dello spettacolo. Anche se ora ha 37 anni, ha iniziato a muovere i primi passi in questo ambiente quando era molto giovane e ha raggiunto il successo quando è stata scelta come velina a Striscia la notizia nel 2005, al fianco di Thais Souza Wiggers. Ha ricoperto il ruolo fino al 2008 e in questo periodo ha avuto due relazioni importanti, con Daniele Interrante e Christian Vieri.

Adesso continua a lavorare in televisione e nella moda ed è molto popolare soprattutto sui social, in particolare su Instagram, dove ha milioni di follower. Qui aggiorna i fan quotidianamente sulla sua vita privata e professionale e per questo poche ore fa ha pubblicato un video che ha immediatamente attirato l’attenzione.

Si tratta di un video tutorial realizzato con la collaborazione di Vogue Italia, dove la modella si mostra all’inizio struccata e poi comincia a usare i vari prodotti, mostrando al pubblico il modo corretto per farlo. Il pubblico si è scagliato nei commenti, dividendosi in due: c’era chi elogiava la bellezza della showgirl al naturale, e chi l’ha criticata duramente.

Melissa Satta, il video da struccata e i commenti buoni e cattivi dei follower

Subito dopo aver pubblicato il video tutorial con Vogue Italia, Melissa Satta ha ricevuto migliaia di commenti, tra complimenti e critiche. I suoi follower si sono divisi a metà: c’è stato chi ha elogiato la bellezza della showgirl acqua e sapone, e chi invece l’ha criticata, affermando che non sia poi così bella senza l’aiuto di trucco e modifiche varie.

“Ciao Vogue, sono Melissa Satta e oggi vi spiego come fare un trucco naturale. Allora iniziamo” ha detto l’ex velina all’inizio del filmato, per poi iniziare a mostrare come usare nel modo corretto i vari prodotti, dal correttore agli ombretti, per poi terminare con una matita per mettere in risalto gli occhi. La sua idea era quella di suggerire un make up semplice e naturale, adatto a varie occasioni.

Gli hater sono subito arrivati: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali“, “Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi“, “Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?“. Per fortuna, c’è anche chi ha apprezzato il gesto della conduttrice: non tutti gli influencer, infatti, hanno il coraggio di mostrarsi al naturale: “Stupenda anche struccata, tutta invidia” o “Anche senza trucco senza stupenda, ma come fai?“.