Alessia Marcuzzi, una grande novità: il futuro in RAI non è solo Boomerissima

La conduttrice Alessia Marcuzzi è pronta ad affrontare una nuova stagione in Rai, ma questa volta ci sarà anche un nuovissimo progetto per lei.

L’autunno è iniziato e così è cominciata anche una nuova stagione televisiva. E’ così anche per Alessia Marcuzzi, che ormai già da qualche tempo ha abbandonato Mediaset dopo tanti anni per spostarsi su Rai. Qui ha preso a lavorare a tanti programmi, riscuotendo un ottimo successo.

Il suo show che più è piaciuto al pubblico è certamente Boomerissima, ma fonti certe hanno già annunciato che quest’anno non sarà l’unico programma che condurrà. Per la presentatrice, infatti, la stagione 2023-2024 si presenta ricca di novità e progetti completamente nuovi. Boomerissima, infatti, l’anno scorso è stato un successo acclamato – che ha coinvolto anche le generazioni più giovani – e per questo il palinsesto ha deciso di darle maggiore fiducia, affidandole anche qualcosa di nuovo. Per il momento, la conduttrice non ha annunciato nulla, ma la conferma arriva direttamente da Tv Blog, che sembra molto convinta. Ecco che cosa sappiamo.

Alessia Marcuzzi, non solo Boomerissima: in arrivo un varietà

Solo qualche giorno fa, Alessia Marcuzzi è stata ospite da Francesca Fagnani a Belve, dove ha parlato di vita privata e professionale. La conduttrice, come tutti sanno, ha lavorato in Mediaset per decenni ma qualche anno fa ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi alla famiglia. Di ritorno da questa pausa, ha deciso però di non tornare ai suoi vecchi show, ma di intraprendere una nuova avventura in Rai.

Qui ha condotto Boomerissima, che ha convinto tutti, sia per la bravura di lei sia per la scelta degli ospiti. Per questo, a partire dalla nuova stagione, come sostiene Tv Blog, Alessia Marcuzzi sarà impegnata in una nuova trasmissione, che andrà in onda il martedì sera in prime time, su Rai 2. Al momento non si conosce il titolo, ma pare che si tratterà di un varietà.

Rai, infatti, negli ultimi anni sta cercando in tutti i modi di riavvicinare i giovani alla televisione, proponendo serie tv e programmi sempre più interessanti e coinvolgendo personalità che godono di una schiera di fan molto giovane sui social.

Per questo, ultimamente sta dando molto spazio ad artisti come Stefano De Martino (che quest’anno è stato il narratore del Collegio), Alessandro Cattelan, Francesca Fagnani e Fiorello (diventato famosissimo tra i ragazzi grazie a Sanremo). Chissà quale nuovo progetto affiderà ad Alessia Marcuzzi.