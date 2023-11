Re Carlo III, la richiesta folle per il suo compleanno | Harry incredulo

Fervono i preparativi per la festa di compleanno di re Carlo. Harry riceve l’invito, ma lo rifiuta, per via di una richiesta particolare…

Si terranno il prossimo 14 novembre i festeggiamenti di re Carlo per i suoi 75 anni. Il sovrano d’Inghilterra ha deciso, vista la situazione internazionale abbastanza tesa, di non fare una grande festa e di propendere per una celebrazione più contenuta, con soli amici e parenti più stretti.

Naturalmente, tra gli invitati anche il figlio Harry, ma accompagnato da una richiesta ben precisa che non è piaciuta al duca di Sussex e lo ha messo in assoluta difficoltà.

Nonostante il sovrano abbia provato a riunire la famiglia, anche in occasione dell’anniversario della morte della defunta sovrana invitandolo alla celebrazione al castello di Balmoral, ma è stato proprio suo figlio a declinare l’offerta.

Ora gioca la carta del suo compleanno, il prossimo 14 novembre. Il sovrano ha scelto di mettere in scena una festa privata e contenuta, in seguito alle forti tensioni nei rapporti internazionali. Tra gli invitati compare quindi anche il principe Harry, ma non è ancora certo che quest’ultimo scelga di partecipare, in quanto re Carlo gli avrebbe imposto delle regole molto ferree.

L’invito a Harry, senza la Meghan

Un’apertura quindi da parte del re Carlo, ma soltanto apparente, visto che in realtà l’invito cela una richiesta che ha fatto non poco indispettire Harry, tanto probabilmente da portarlo al diniego.

Il motivo del rifiuto da parte del principe potrebbe essere legato alla richiesta del sovrano di non portare alla festa Meghan Markle. La presenza dell’attrice non sarebbe affatto gradita alla royal family, soprattutto dopo le accuse di razzismo mosse nella celebre intervista con la Winfrey. I membri della famiglia reale ci avrebbero messo molto a ripulire la loro immagine e non intendono ancora perdonare la Markle per quanto accaduto.

Tutte le regole per partecipare

Tuttavia, Harry potrà portare con sé i figli Archie e Lilibeth, ma a questo punto è da vedere se sarà intenzionato a partecipare all’evento. Altra “regola” da rispettare è quella di non arrivare con un jet privato, dovrà scegliere un metodo più ecosostenibile per raggiungere Londra, diversamente da quanto fatto in passato.

Le premesse non fanno ben sperare sulla sua presenza al capezzale della famiglia reale e che il campo sia decisamente minato per Harry: invitato sì, ma a quali condizioni?