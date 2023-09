Grande Fratello: la cifra offerta da Alfonso Signorini per il nuovo concorrente è assurda

Il cast per la nuova edizione del Grande Fratello è in preparazione e il conduttore Alfonso Signorini sarebbe pronto a spendere una cifra folle per avere un certo concorrente.

La nuova edizione del Grande Fratello è pronta per cominciare: al momento non è ancora noto quando il reality riprenderà ufficialmente, ma si sa che quest’anno ci saranno dei grandissimi cambiamenti. A partire dal 2023, infatti, la casa non sarà aperta solo a personaggi già conosciuti, ma anche a persone provenienti dal mondo “comune“, lontano dalle luci della ribalta.

Si tratterà di una versione completamente nuova, che riunirà a sé sia le caratteristiche della primissima edizione dello show (andato in onda per la prima volta ormai più di vent’anni fa), sia quelle della versione Vip. L’ultima edizione Vip, trasmessa solo pochi mesi fa, ha visto la vittoria della modella Nikita Pelizon, mentre quella “normale”, conclusasi nel 2019, è stata vinta dalla tatuatrice Martina Nasoni, che all’epoca aveva 21 anni.

Nonostante i numerosi cambiamenti in Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi, il conduttore del reality resterà Alfonso Signorini. Il giornalista di gossip al momento si starebbe occupando del casting e sembra che abbia provato a convincere un famoso cantante italiano a partecipare. Per portarlo nel programma, gli avrebbe proposto una cifra assurda.

Grande Fratello, Alfonso Signorini vuole Federico Rossi tra i concorrenti

Per la nuovissima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini avrebbe provato a inserire nel cast anche Federico Rossi, noto per aver formato per tanti anni il duo musicale Benji & Fede, insieme al collega Benjamin Mascolo. La coppia si era formata a Modena nel 2010 ed è rimasta insieme fino al 2021, riscuotendo grande successo soprattutto in Italia, ma anche all’estero.

Il presentatore avrebbe provato a reclutare Federico Rossi offrendogli una cifra molto alta: l’indiscrezione arriva direttamente da Dagospia, che ha riportato: “C’è chi assicura la presenza nel cast, magari non da subito, del cantante Federico Rossi, noto per il duo Benji e Fede. Prima o poi varcherà la porta rossa?“.

Come sostiene anche Anticipazionitv.it, al cantante sarebbero stati offerti ben 20mila euro a settimana! Si tratterebbe di un cachet da urlo, che supererebbe addirittura quello del giornalista Giampiero Mughini di 15mila – che al momento sarebbe il più alto all’interno del programma. Per ora non si sa se il cantante abbia accettato l’offerta e il cast non è ancora completo. Bisognerà aspettare ancora per avere delle novità certe.