Beatrice Luzzi, “Mi innamorerei di una come lei” | La dichiarazione di un collega di Vivere

L’attrice Beatrice Luzzi al momento è rinchiusa nella casa del Grande Fratello e un collega della soap Vivere ha rilasciato alcune dichiarazioni su di lei e sul rapporto con Giuseppe Garibaldi.

C’è stato un periodo in cui Vivere era una delle serie tv più seguite della televisione italiana. Andava in onda su Canale 5 e raccontava delle vicende amorose e gli intrighi tra i Gherardi, i Bonelli e i De Carolis Falcon, tre delle famiglie più ricche della provincia di Como. La soap è durata quasi dieci anni, ed è stata trasmessa dal 1999 al 2008.

Beatrice Luzzi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio grazie a questa serie. Qui interpretava Eva Bonelli, che si fidanzava con Andrea Gherardi. Nel corso delle stagioni, tuttavia, la giovane dopo essersi lasciata, intraprendeva una relazione clandestina con Alfio Gherardi: non solo un uomo molto più vecchio di lei, ma anche il padre dell’ex compagno.

Alfio Ghirardi era interpretato da Fabio Mazzari, che di recente si è lasciato andare ad alcune forti dichiarazioni sulla sua ex collega. Ecco che cosa ha detto.

Beatrice Luzzi, la dichiarazione di Fabio Mazzari

All’interno della casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si sta avvicinando molto a Giuseppe Garibaldi. Il rapporto tra i due è molto chiacchierato, tanto che Chi ha contattato l’attore Fabio Mazzari per chiedere la sua opinione, dato che lui una “storia d’amore” con lei l’ha avuta in passato, anche se si trattava solo di una finzione.

Ecco cosa ha dichiarato: “Se fossi Giuseppe Garibaldi mi innamorerei certamente di una come Beatrice Luzzi, ma cercherei di non farglielo capire, di non essere pressante. Magari la ignorerei, per poi fare un gesto carino nei suoi confronti. Insomma, giocherei al gatto con il topo. Beatrice è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto bravo a muoversi fra finzione e realtà in senso pirandelliano“.

Ha poi continuato, raccontando del passato: “Beatrice Luzzi ed Eva Bonelli hanno lo stesso carattere. Certo, Eva era un’arrampicatrice, cosa che Beatrice non è, ma condivide con il personaggio una certa franchezza, una durezza nell’essere esplicita e diretta. E poi Beatrice è una donna passionale. Quando andai a fare il provino per Vivere e la incontrai, pensai: ‘Il buongiorno si vede dal mattino’. La mattina in cui i nostri personaggi si sarebbero dovuti baciare per la prima volta, infatti, ero al trucco, lei passò e mi disse: ‘Oggi si fa sul serio”, e io le risposi: ‘Non chiedo di meglio’. Poi girammo la scena e fu subito perfetta […] Hanno messo a confronto il nostro bacio con quello che Beatrice ha scambiato al Grande Fratello con Garibaldi e non c’è paragone“.