Tommaso Zorzi sorpreso a casa, non se lo aspettava: cosa ha trovato

Tommaso Zorzi è rientrato a casa a Milano dopo le vacanze a Stromboli: ecco come è andata. Dopo circa un mese di vacanza a Stromboli, Tommaso Zorzi ha fatto il suo rientro a casa a Milano. Ecco come è andato il ritorno dalle ferie per l’opinionista, conduttore e scrittore milanese.

Il rientro a Milano di Tommaso Zorzi dopo le vacanze

Dopo aver trascorso un mese di vacanza a Stromboli in Sicilia il rientro a casa per Tommaso Zorzi si è purtroppo rivelato a dir poco traumatico. L’influencer e opinionista originario di Milano, reduce da un agosto totalmente all’insegna della tranquillità e del relax, ha fatto ritorno nel capoluogo lombardo ritrovandosi immediatamente circondato dal caos del traffico milanese.

Come per tantissimi altri personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo, anche per Tommaso Zorzi il sole, il mare e la pace delle calde giornate estive sono ormai purtroppo soltanto un lontano ricordo. Per il suo ritorno a casa in piena città, Zorzi ha voluto condividere un video con protagonista sé stesso intento a fare ritorno con l’auto nella propria abitazione e con gli occhiali da sole a coprire il volto triste per la fine delle vacanze.

Varcata la porta di casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ritrovato in frigo solo e soltanto quello che lui stesso definisce l’indispensabile: dalle storie condivise sul suo profilo Instagram si possono infatti intravedere soltanto delle bottiglie di acqua, delle birre e dello champagne. Niente cibo per l’opinionista e influencer, che nella mattinata di domenica è già andato alla ricerca di un altro po’ di relax recandosi in piscina.

Tommaso Zorzi in lacrime su Instagram: il motivo

Dopo essere stato per oltre cinque settimane a Stromboli, Tommaso Zorzi ha dunque fatto ritorno a Milano. Il conduttore, noto tra le altre cose per le sue partecipazioni in veste di concorrente a Pechino Express e al Grande Fratello Vip oltre che come opinionista a L’Isola dei Famosi, si è mostrato in lacrime davanti ai suoi numerosi follower tramite una storia condivisa su Instagram affermando di avere il cuore spezzato.

I fan del personaggio televisivo hanno così mostrato la loro preoccupazione chiedendo al diretto interessato cosa fosse successo. Stando alle parole di Zorzi, l’addio a Stromboli si è rivelato più difficile del previsto: “Era ovvio che sarebbe finita così, non si può spiegare. Questo è veramente brutto“. In molti hanno pensato però anche ad una possibile fine della sua relazione con Andrea Incontri, anche se il vincitore del Grande Fratello Vip non ha rivelato assolutamente nulla al riguardo.