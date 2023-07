“Era con lui”: Dayane Mello a un passo dall’annuncio | É stata paparazzata così

La seguitissima influencer e modella Dayane Mello è stata colta in flagrante con il nuovo partner. Chi sarà il fortunato?

Una class action mossa dalla sua fandom, numerosa e folta, che ha messo alle strette la modella Dayane Mello. L’ex gieffina è stata presa di mira dai suoi follower che non perdono un post pubblicato dalla influencer, anche di quelli che lei stessa provvede prontamente a cancellare.

E’ successo di recente, con alcune segnalazioni sul web che hanno insinuato un nuovo flirt per la Mello con un calciatore di Serie A. Dayane aveva invitato con un post apposito i suoi follower a rispettare la sua privacy e a non intromettersi in cose che non li riguardano. “Ci sono tante persone fra i miei follower che scrivono ai miei affetti, alle persone ‘ah penso che Dayane farebbe una bellissima coppia con te’. Ma questo mi fa così inca**are! È una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che io voglio preservare, che porto nella mia vita”.

Questo atteggiamento ha portato Dayane Mello a non condividere praticamente quasi più niente inerente la sua vita privata sui propri account social. “Questa cosa mi fa tanta tristezza” ha continuato la modella. “È invasione di privacy. State facendo hater nei miei affetti. Avete capito? È da tantissimo che non posto mai nulla con nessuno. Questa cosa mi fa allontanare ancora di più dai social. È normale che quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi preservarla. Essere fan, volere bene, rispettare è importante. Non potete permettervi di fare questa roba”.

Ed è forse proprio questa posizione che l’ha portata a pentirsi di un post pubblicato, cancellandolo prontamente dal suo profilo, purtroppo non abbastanza velocemente da evitare che qualche fan ne salvasse la schermata e lo ripubblicasse in Rete.

Il nuovo flirt sarebbe un calciatore di Serie A

La modella, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha raccontato infatti in un post criptico di aver trascorso una giornata speciale (con una persona speciale) a bordo di una barca sul lago di Como. Ad accompagnare la frase un cuore bianco.

Tra le sue foto compare appunto la presenza di un misterioso ragazzo, che dovrebbe essere la persona importante menzionata dalla Mello. Secondo una segnalazione pubblicata sarebbe spuntata una storia su Instagram, poi rimossa, in cui Dayane Mello sarebbe in compagnia di un calciatore di Serie A. In particolare si parla dell’attaccante, Vincenzo Millico.

Chi è Vincenzo Millico

Il calciatore, presunto flirt di Dayane Mello, è di origini torinesi, ha 22 anni ed ha giocato con la maglia del Cagliari.

L’interessato non sembra essersi espresso in merito alle indiscrezioni. Staremo pertanto a vedere se l’arguzia dei fan ci ha saputo vedere lungo anticipando il gossip estivo.