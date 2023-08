Priscilla: il trailer del film di Sofia Coppola

Il trailer del film diretto da Sofia Coppola in gara alla Mostra del Cinema di Venezia.

Priscilla è il nuovo film di Sofia Coppola: ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Dopo il film dedicato a Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann è ora giunto il momento di quello su Priscilla Presley, ovvero la moglie del re del rock ‘n’ roll. La pellicola in questione si chiama per l’appunto Priscilla ed è diretta da Sofia Coppola, con l’ultima opera della regista in gara alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il trailer ufficiale di Priscilla di Sofia Coppola

Per l’edizione numero 80 della Mostra del Cinema di Venezia una presenza importante è quella di Priscilla diretto da Sofia Coppola. La figlia del grande Francis Ford Coppola è alla sua nuova prova alla regia dopo la direzione nel corso degli anni di altri film che sono stati apprezzati sia dal pubblico che dalla critica.

Dopo Il giardino delle vergini suicide del 1999 e Lost in Translation – L’amore tradotto del 2003 con Bill Murray e Scarlett Johansson, la Coppola si è occupata della regia di altri film come Somewhere del 2010 e Bling Ring del 2013 fino a On the rocks del 2020.

Tornando a Priscilla, la produzione è gestita dalla A24, mentre le riprese si sono svolte invece a Toronto dall’ottobre al dicembre del 2022. Per quanto riguarda il cast, nei ruoli di Priscilla e di Elvis Presley ci sono rispettivamente Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Spaeny è un’attrice statunitense che ha recitato in passato in Pacific Rim – La rivolta del 2018 e in Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay sempre del 2018. Elordi è invece apparso in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar del 2017 per poi recitare anche nella saga di The Kissing Booth di Vince Marcello.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Priscilla, film che dopo la presentazione alla Mostra di Venezia arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo mese di ottobre.

La trama di Priscilla

Priscilla è un adattamento cinematografico delle memorie scritte dalla stessa Priscilla Presley nel 1985 dal titolo di Elvis and Me. La trama sarà incentrata ovviamente sul rapporto tra Priscilla ed Elvis oltre che sulla dipendenza del cantante dalle droghe, uno dei principali motivi che hanno poi portato all’allontanamento dei due. Dal trailer si possono inoltre intravedere alcune immagini relative alle fasi iniziali della storia d’amore tra i due protagonisti.

Il film di Sofia Coppola ha il duro compito di riuscire a confermarsi sugli stessi livelli di Elvis, in grado di ottenere ben otto candidature ai Premi Oscar del 2023.