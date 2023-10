Priscilla: il nuovo trailer del film di Sofia Coppola

Il nuovo trailer del film di Sofia Coppola.

Il nuovo trailer ufficiale di Priscilla, ultimo film della regista Sofia Coppola. Il prossimo 3 novembre arriva nelle sale cinematografiche statunitensi Priscilla, nuovo film della regista Sofia Coppola che era stato presentato in anteprima nel corso dell’ultima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il nuovo trailer ufficiale di Priscilla

Oltre che negli Stati Uniti, Priscilla farà il suo arrivo anche nelle sale cinematografiche italiane grazie alla distribuzione di Vision Distribution. La regista Sofia Coppola è pronta a stupire ancora una volta a tre anni di distanza dal suo On The Rocks. Al debutto con l’apprezzatissimo Il giardino delle vergini suicide, Coppola ha poi raggiunto la sua definitiva consacrazione con Lost in Translation – L’amore tradotto del 2003, con Marie Antoinette del 2006 e con Somewhere del 2010.

In merito al cast, i personaggi principali sono interpretati da Cailee Spaeny e da Jacob Elordi. Cailee Spaeny ha debuttato sul grande schermo con Pacific Rim – La rivolta per poi recitare anche in altri film come Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay, Il rito delle streghe di Zoe Lister-Jones e How It Ends sempre di Zoe Lister-Jones e di Daryl Wein. Jacob Elordi è noto invece per il ruolo di Nate Jacobs nella serie Euphoria oltre che per quello di Noah Flynn nella saga cinematografica The Kissing Booth. Sempre in ambito cinematografico, l’attore australiano classe 1997 è stato impegnato di recente anche con Saltburn di Emerald Fennell che sarà presente nei cinema a partire dal prossimo mese di novembre.

Ecco qui di seguito il nuovo trailer ufficiale di Priscilla di Sofia Coppola.

La trama di Priscilla

La sceneggiatura di Priscilla è stata scritta dalla stessa Sofia Coppola. La trama del film trae ispirazione dalle memorie Elvis and Me del 1985 scritte da Priscilla Presley. Al centro della storia vi è ovviamente la stessa Priscilla (Cailee Spaeny) e la sua storia con il Re del rock ‘n’ roll Elvis Presley (Jacob Elordi).

L’adolescente Priscilla Beaulieu incontra ad una festa Elvis, a quel tempo già star di livello mondiale. La ragazza finisce con l’innamorarsi perdutamente del cantante, e attraverso il suo punto di vista Sofia Coppola riesce a raccontare il lato più inedito e nascosto di uno dei più grandi miti della storia americana e non solo. Dal corteggiamento tra i due il film passa poi al matrimonio della coppia del 1967 e poi ancora al burrascoso divorzio avvenuto cinque anni più tardi dopo la nascita della figlia Lisa Marie nel 1968.