Vittoria Puccini si presenta a Venezia 80 insieme alla figlia Elena

La nota attrice Vittoria Puccini ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia insieme alla figlia Elena, nata dalla relazione con l’ex compagno Alessandro Preziosi.

Quest’anno erano tantissimi gli attori e i vip che hanno presenziato al Festival del Cinema di Venezia. Tra questi c’era anche la bellissima Vittoria Puccini, che non ha attraversato il red carpet da sola, ma insieme alla figlia Elena Preziosi, nata dal suo precedente matrimonio con il collega Alessandro Preziosi.

La coppia si era conosciuta circa vent’anni fa, quando lui era già sposato. All’epoca la scoperta della loro relazione fu un grosso scandalo perché entrambi lavoravano alla popolarissima fiction Elisa di Rivombrosa, che li portò a conquistare un successo enorme in tutta Europa. L’amore nacque proprio sul set, dove interpretavano i due protagonisti.

La coppia si è sposata e nel 2006 è nata Elena, che oggi ha 17 anni e assomiglia tantissimo alla madre e al padre. Nel 2010 i due attori si sono lasciati e dal 2013 lei è legata al fotografo Fabrizio Lucci. Oggi madre e figlia sono legatissime e hanno deciso di sfilare sul tappeto rosso insieme, dove hanno sfoggiato due incredibili outfit firmati Armani.

Vittoria Puccini, il red carpet insieme alla figlia Elena Preziosi

In occasione di Venezia 80, Vittoria Puccini e la giovanissima Elena Preziosi hanno sfilato insieme sul noto tappeto rosso, dove hanno sfoggiato tutta la loro classe e la loro bellezza. In particolare, il pubblico è rimasto impressionato non solo dalla somiglianza tra madre e figlia, ma anche dall’abbigliamento scelto.

L’attrice ha optato per un abito in tulle color glicine con una scollatura importante sul davanti, che ha impreziosito con una collier di Bulgari. La figlia adolescente, invece, ha sfogliato un vestito più grintoso, un abito bianco e nero in monospalla, che lasciava la pancia scoperta e con due grandi fiocchi sul fianco. Entrambi i vestiti sono stati confezionati per l’occasione dallo stilista Giorgio Armani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Il pubblico ha notato subito la somiglianza di Elena non solo con la madre, ma anche con il padre Alessandro Preziosi. Se ha preso i colori da lei, si può dire che condivide molti tratti del viso con lui e per questo molti sostengono che sia più simile all’indimenticabile conte Ristori. L’attore non era presente all’evento.