Jacob Elordi, 5 curiosità che (forse) non conosci sulla star di Venezia 80

Jacob Elordi è uno degli attori più giovani e apprezzati del momento: ecco qualche curiosità sulla star del Festival del Cinema di Venezia.

Durante il Festival del Cinema di Venezia hanno sfilato sul red carpet tantissime celebrità apprezzatissime e alcune hanno attirato l’attenzione più di altre. Sicuramente, Jacob Elordi è uno dei personaggi che ha brillato di più, e che è stato in grado di conquistare il pubblico grazie alla sua interpretazione di Elvis Preasley in Priscilla, pellicola di Sophia Coppola dedicata alla moglie del King.

L’attore è diventato famoso grazie soprattutto a Euphoria, dove ha interpretato Nate, ma poi la sua carriera si è evoluta: ecco cinque curiosità su di lui.

1. Il rugby e il teatro

Jacob Elordi è nato a Brisbane, in Australia, nel 1997 e per tutto il liceo ha avuto due grandi passioni: il rugby e il teatro, che frequentava regolarmente. Le due passioni erano ugualmente forti, ma alla fine ha deciso di orientare la sua carriera verso la recitazione. Da ragazzo, inoltre, ha partecipato a tantissimi spettacoli scolastici.

2. Suo nonno era spagnolo

Jacob Elordi è australiano, ma come ha dichiarato in un’intervista per GQ, suo nonno era spagnolo. La sua famiglia, inoltre, è molto numerosa e lui è il giovane: infatti ha tre sorelle più grandi.

3. La comparsa in Pirati dei Caraibi

L’anno decisivo per la carriera da attore di Jacob Elordi è stato il 2017, quando è stato scelto per un piccolo ruolo in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar. Qui era solo una comparsa, ma nello stesso anno ha recitato in Swinging Safari, interpretando Gallo.

4. La vita sentimentale

Per diverso tempo, Jacob Elordi è stato fidanzato con Joey King, conosciuta sul set di The Kissing Booth, popolarissima trilogia Netflix rivolta a un pubblico adolescente. Qui ha interpretato Noah per tutti e tre i film. In seguito, ai tempi di Euphoria, si è parlato di un flirt con Zendaya prima che lei iniziasse la storia con Tom Holland, ma non è mai stato confermato. Ha avuto relazioni con Kaia Gerber e Olivia Jade Giannulli, ma ora sarebbe single.

5. I film in uscita

Dopo The Kissing Booth ed Euphoria, Jacob Elordi ha abbandonato i ruoli dell’adolescente bellissimo e tormentato verso ruoli più complessi. Dopo Priscilla, prossimamente lo vedremo al cinema in Saltburn, in He Went That Way e in On Swift Horse. Le date di uscita non sono certe a causa degli scioperi che si stanno svolgendo attualmente a Hollywood.