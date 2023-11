Giulia De Lellis ha un nuovo amore: chi è e cosa fa nella vita

Giulia De Lellis romantico soggiorno nella langhe in Piemonte con il fidanzato Carlo Beretta. Nessuna crisi all’orizzonte.

Sia Gabriele Parpiglia che Amedeo Venza, esperti di gossip, avevano diffuso la notizia di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono insieme dall’estate del 2020. La stessa Giulia ha raccontato ai suoi followers come è nato il loro amore. L’ex di Giulia, Andrea Damante, le aveva presentato Carlo quando il tronista e la corteggiatrice erano ancora legati.

La ragazza ha ammesso che inizialmente era titubante perché non avrebbe voluto innamorarsi di un uomo che gli aveva presentato il suo ex, ma era inevitabile.

“La nostra storia è nata molto lentamente, io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici. Abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare”, ha spiegato. I due stanno insieme da oltre tre anni e convivono. Qualcuno però, negli ultimi tempi aveva parlato di una presunta crisi nella coppia.

I motivi della paventata crisi

Le voci sulla loro presunta crisi si sono rincorse per parecchi giorni. La causa del loro allontanamento, secondo gli esperti di gossip, sarebbe la suocera, la mamma di Carlo, che poco sopporterebbe l’influencer da oltre 5 milioni di follower.

La donna non vedrebbe di buon occhio Giulia anche dopo che i due hanno comprato casa insieme. Ma la stessa Giulia ha sempre fatto ironia su questa tematica, con dei post simpatici sul suo profilo Instagram rivolte al suo compagno, che hanno smontato il castello della crisi e fatto cadere le illazioni.

Il weekend in Piemonte

Più innamorati che mai, invece, i due si sono mostrati sui social in romantici scatti che li ritraggono nei panorami autunnali delle langhe piemontesi, con tanto di calice di vino rosso in mano, amici e aria d’amore.

Nessuna crisi quindi per ora all’orizzonte e con questo post hanno voluto mettere a tacere le malelingue che li hanno dati per spacciati negli ultimi tempi. Il rampollo erede della famiglia dell’omonima fabbrica d’armi, Beretta, non sembra aver messo in discussione la love story, così come la seguitissima influencer non avrebbe alcuna intenzione di lasciarselo scappare…in barba alle ostilità della suocera.