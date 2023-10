Simona Ventura contro la RAI: “Indegni” | Urla e minacce nei corridoi

La conduttrice si è scagliata contro i tornelli Rai per la scarsa differenziazione di programmi sulla tv nazionale. Ecco cosa ha detto.

Simona Ventura, volto noto della televisione italiana e molto amato, ha espresso con chiarezza e caparbietà il suo desiderio che la tv nazionale, Rai, riporti i reality show in televisione. tra il successo che sta ottenendo con la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle, e il suo coinvolgimento nell’altra produzione Rai, Citofonando Rai 2, Simona Ventura ha condiviso le sue idee riguardo al futuro dei palinsesti dei canali Rai, cercando di sottolineare come il format dei reality show debbano essere di nuovo considerati.

Nonostante ovviamente, molti suoi colleghi che non la pensano come la conduttrice, Simona Ventura è conosciuta ai più proprio come conduttrice di programmi come L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip. Indubbiamente il format dei reality è sempre più seguito di un programma di attualità, soprattutto quelli che propone Rai ma alcuni dicono che sia solo uno specchio per le allodole per fare il minimo di ascolti facili e nulla più. Ecco cosa ha detto Simona Ventura.

Le parole di Ventura

Simona Ventura ha aperto l’intervista con entusiasmo condividendo la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle e il fatto che il suo compagno, Giovanni Terzi, parteciperà anch’esso.

Ovviamente in modo del tutto separato da lei, la conduttrice ha preso la palla al balzo sottolineando la novità di questa situazione nella televisione italiana e ha dichiarato che, al momento, non discutono del programma a casa, poiché hanno altre questioni a cui pensare, come i documentari su cui stanno lavorando.

Parlando del discorso del ritorno dei reality in Rai, la conduttrice di Mai dire Goal, ha richiamato alcune delle pietre miliari della sua carriera, compresa la sua conduzione del programma Mediaset L’isola dei Famosi, che nella sua edizione ottenne un gran successo. Ho continuato poi il suo discorso affermando che, dopo un periodo di successo dei reality in Rai, questi programmi sembrano essere scomparsi sia dalla produzione che dalla programmazione: “Sono considerati indegni? Non penso sia così” ha spiegato la donna. Poi facendo un esempio:

“Dovendone nominare uno, io penso che Alfonso Signorini sappia guidare benissimo il suo Grande Fratello. Credo sia molto bravo a tenere le redini di un format che è molto più complesso da orchestrare oggi che un tempo, non solo per l’usura fisiologica dei format, ma anche per chi può partecipare. Chi voleva farlo, in un certo senso lo ha già fatto”.