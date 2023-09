Valeria Marini: ecco le foto a Montecitorio con il suo fidanzato deputato

Il nuovo fidanzato della showgirl è deputato di FdI.

Valeria Marini arriva a Montecitorio: la foto con il suo nuovo fidanzato.

Lo scorso martedì 19 settembre si è celebrato il settantacinquesimo anniversario della Costituzione Italiana. Tra i presenti in Parlamento per la speciale occasione vi era anche Valeria Marini. La soubrette è stata portata a Montecitorio dal suo nuovo fidanzato Gerolamo Cangiano, deputato casertano di Fratelli d’Italia.

Valeria Marini a Montecitorio con il suo nuovo fidanzato: le foto

Valeria Marini era stata pizzicata con il suo nuovo fidanzato già in altre occasioni nel corso di questa estate. Ora però la soubrette e il deputato di Fratelli d’Italia hanno deciso di uscire definitivamente allo scoperto, con i due che hanno iniziato da un po’ a condividere diverse foto anche tramite i propri profili social.

Così, lo scorso martedì la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in compagnia di Gimmi Cangiano a Montecitorio in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, in occasione del quale a cantare l’Inno di Mameli è stato Andrea Bocelli.

A corredo delle foto condivise tramite il proprio profilo Instagram, la Valeriona nazionale ha voluto inserire anche la seguente didascalia:

“Orgogliosa di essere italiana. Oggi nell’Aula di Montecitorio si è svolta la cerimonia per celebrare il settantacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana. L’Inno d’Italia affidato alla voce di Andrea Bocelli“.

La storia d’amore tra Valeria Marini e Gerolamo Cangiano

A parlare della nascita della relazione con Valeria Marini era stato tempo fa lo stesso Girolamo Cangiano, politico nato a Genova il 19 marzo del 1981 e dall’ottobre del 2022 deputato alla Camera per Fratelli d’Italia. Queste alcune delle sue parole nel corso di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera in occasione dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia:

“Con Valeria ci conosciamo da anni, la scintilla è nata dalla passione che abbiamo entrambi per l’Italia e dalla voglia di amare questo Paese“.

Nello specifico, Valeria Marini avrebbe conosciuto l’uomo che le ha nuovamente donato serenità dal punto di vista sentimentale grazie alla Ministra del Turismo Daniela Santanchè, che aveva celebrato il primo incontro tra i due avvenuto agli inizi dello scorso mese di maggio. La storia d’amore tra i due sembrerebbe dunque per il momento procedere a gonfie vele, con la coppia che è stata sommersa dai messaggi d’affetto dei follower sotto il contenuto condiviso su Instagram da Valeria Marini.