Madonna mostra l’intervista con Cher: “Cosa penso di lei? Madonna è cattiva”

Se Madonna e Cher non sono mai state viste insieme ad un concerto, c’è un motivo e la causa è tutta da andare a ricercare in un’intervista di Cher del 1991. Ecco perché.

Nel corso degli anni, la cantante Cher ha rivolto alcune critiche, abbastanza pesanti, nei confronti della Regina del Pop, Madonna. I continui rimbalzi tra lei e la popstar, hanno spesso suscitato discussioni tra i fan delle due ma tutto è da andare a ricercare in alcune dichiarazioni più controverse di Cher: la cantante di Belive ha infatti rivolto alla nostra Material Girl, in un’intervista che risale al 1991, parole molto dure.

In quell’occasione infatti, Cher dichiarò che: “Cosa penso di lei? Che ha talento, ci sono cose che rispetto di lei. Ha capito come funziona questo business meglio di altri. Però c’è qualcosa in Madonna che non mi piace, è cattiva. Lei è anche venuta a casa mia con Sean Penn e fu così scortese con tutti.. si comportava come una mocciosa viziata. Mi sembra che quando raggiungi il tipo di successo che ha ottenuto lei…dovresti essere un pò più magnanimo”.

Recentemente Cher ha parlato di nuovo di Madonna, che ora è in giro per il mondo con il suo Celebration Tour, ed è riuscita a rilasciare un’intervista in merito ai suoi rapporti con Cher. Ecco cosa ha detto.

Cher a Madonna. “Le ho detto di peggio”

In una recente intervista rilasciata per il lancio del suo album natalizio, Cher è stata di nuovo interrogata dal Los Angeles Times su cosa pensa ancora di Madonna.

La cantante pop ha risposto: “Se credo ancora che sia perfida? Le ho detto molto peggio di quello. Comunque può essere. Ma abbiamo seppellito quell’ascia di guerra molto tempo fa perché l’ho chiamata in modo molto peggiore e lei mi ha sempre perdonato. non c’è nessun problema tra me e lei, in realtà mi piace”.

Madonna uses part of a 90s Cher interview where she calls her mean. This is one of the very few times Madonna mentions Cher since the beginning of her career, even if Cher has been oddly obsessed and toxic with her for decades #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/gBUAlUXyxH — Madonna Daily  (@madonnaxdaily) October 14, 2023

Cher ha continuato ad esprimere il suo rispetto per Madonna, riconoscendo il suo talento nel comprendere il settore dell’intrattenimento meglio di chiunque altro: “Ma andiamo avanti. Non c’è nessuno come lei che ha l’orecchio attento e capisce tutto prima di chiunque altro. Voglio dire, ha sempre saputo cosa sarebbe successo e ha avuto ragione. Ho sempre pensato che questo sia il suo dono più grande: poter conoscere le tendenze prima di chiunque altro”.

Nonostante però sembrerebbe che le due abbiano sepolto l’ascia di guerra, Madonna durante un concerto del Tour, ha utilizzato immagini di quella famosa intervista del 1991. Sarà vera questa fantomatica pace?