Belen Rodriguez è incinta di Elio Lorenzoni? La sua dichiarazione

Belen Rodriguez aspetta un bambino dal nuovo compagno Elio Lorenzoni? Ecco che cosa ha dichiarato lei.

Certamente Belen Rodriguez continua a far parlare di sé, per la sua vita lavorativa e soprattutto per quella sentimentale. Ormai vive nel mondo dello spettacolo da oltre dieci anni e continua a cavalcare l’onda del successo con grande maestria. I fan la supportano fedelmente e sono sempre curiosi su eventuali aggiornamenti, tanto che in questi giorni ha cominciato a circolare la voce che potrebbe essere incinta.

La vita privata della showgirl è sempre molto chiacchierata. Da quando è diventata famosa in Italia, ha avuto diverse relazioni con uomini importanti, dal calciatore Marco Borriello all’imprenditore Fabrizio Corona. La più lunga e nota, però, è stata sicuramente quella con Stefano De Martino, conosciuto sul set di Amici. All’epoca lui era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone.

Dal ballerino, la conduttrice ha avuto il primo figlio, Santiago, che oggi ha dieci anni. Nel 2021, poi, è diventata mamma per la seconda volta, con Luna Marì, nata dalla storia con l’ex Antonino Spinalbese. Dopo un ritorno di fiamma con il ballerino, adesso è legata a Elio Lorenzoni. La storia va molto bene, tanto che i fan sostengono che aspettino un figlio.

Belen Rodriguez svela il dubbio dei fan sulla gravidanza

Da qualche tempo, Belen Rodriguez ha intrapreso una relazione con Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano di 40 anni. I due stanno insieme da poco, ma in realtà si conoscono da molti anni. La coppia è molto affiatata e i follower, guardando attentamente le foto pubblicate su Instagram hanno pensato che potessero aspettare un bambino.

La conduttrice ha svelato subito il dubbio, negando. Quando un follower ha chiesto, sotto ai commenti di una delle ultime foto, “Ma è in dolce attesa?“, lei ha risposto direttamente: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena“. La risposta ha guadagnato subito centinaia di like.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si conoscono da ben dodici anni, ma l’amore è nato solo dopo l’addio definitivo a Stefano De Martino e ora stanno insieme da circa cinque mesi. Per quanto riguarda il lavoro, invece, quest’anno non parteciperà a Le Iene o Tu Sì Que Vales, ma ha dichiarato che sono in arrivo grandi novità. Sempre su Instagram, a tal proposito ha scritto: “Torno presto! Fra poco poco! Sempre meno!” ma non ha specificato altro.