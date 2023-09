Chi è il nuovo ragazzo di Belen Rodriguez? Paparazzati innamoratissimi in montagna. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. L’amore tra i due sboccia e viene immortalato dai paparazzi. Scopri cosa è successo.

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni ha finalmente visto la luce del giorno sui social, ma la loro relazione è stata portata alla ribalta da Chi, il settimanale che aveva svelato per la prima volta la loro liaison lo scorso luglio.

Le immagini pubblicate dal magazine catturano i due amanti felici e innamoratissimi in una pittoresca cornice montagnosa, mentre si godevano un romantico soggiorno a Pinzolo, in provincia di Trento. Le Dolomiti hanno fatto da sfondo a questa storia d’amore appena sbocciata, e sembra che Belen abbia ritrovato il sorriso accanto a Elio.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni non sono estranei l’uno all’altro, essendo stati amici per ben 10 anni prima di decidere di intraprendere questa nuova fase della loro relazione. La showgirl di 38 anni ha sottolineato questa lunga amicizia condividendo una foto di loro due da tempo fa sul suo profilo Instagram.

La decisione di intraprendere questa relazione sembra aver portato una ventata di freschezza nella vita di Belen, che ha recentemente vissuto una separazione dal marito Stefano De Martino.

La nascita della fiamma

Secondo quanto riportato da Chi, ci sono state diverse ragioni che hanno portato alla (presumibilmente definitiva) rottura tra Belen e Stefano.

Il giornale afferma che uno dei motivi principali sarebbe stata la focalizzazione di Stefano sulla sua carriera televisiva, che lo avrebbe reso meno incline a uscire e a condividere interessi comuni con Belen. Inoltre, sembra che il loro legame non sia mai tornato agli splendori dei primi tempi, come precisa il magazine. Chi ha anche svelato che Stefano De Martino non avrebbe mai intrapreso relazioni pubbliche con altre donne per proteggere la sensibilità del figlio che ha in comune con Belen. Nonostante le divergenze, sembra che la sua riluttanza a esporre la loro vita privata sui social sia stata motivata da un senso di riservatezza, oltre che da considerazioni professionali.

Ora, tuttavia, Belen sorride di nuovo, grazie a Elio Lorenzoni. La loro storia d’amore sembra fiorire nella splendida cornice delle montagne, offrendo loro una nuova possibilità di felicità e realizzazione personale.