Il messaggio di Belen infiamma il web: la frecciatina è chiara

Belen Rodriguez di nuovo sui social con un messaggio di ringraziamento per coloro che le sono stati vicini in questo momento difficile. Frecciatina verso gli assenti.

Se n’è fatto un gran parlare, il gossip e la rete hanno sguazzato nella temporanea assenza della showgirl dai social, ipotizzando malattie incurabili, stati psichici depressivi post abbandono di De Martino e tanto altro.

Ad un certo punto Belen Rodriguez è ricomparsa sul suo profilo Instagram, ricominciando a pubblicare foto dove immancabile sembra essere il suo nuovo partner Elio Lorenzoni. L’evidente dimagrimento della modella argentina ha gettato i fan nella preoccupazione che ad affliggerla non fosse solo “mal d’amore” o dolore per l’ennesimo – e forse definitivo – arresto della storia con Stefano De Martino, ma qualche patologia non dichiarata.

Addirittura, qualche settimanale l’ha immortalata all’ingresso di una clinica di Padova aggiungendo carne al fuoco sui dubbi in circolazione, così come le dichiarazioni dell’ex partner Fabrizio Corona, che laconicamente ne ha parlato con un sintetico, ma quanto mai allarmante: “sta molto male”.

Di nuovo un raggio di sole sul suo viso

Come detto, però, ultimamente Belen è tornata sui social. Dopo le defezioni all’indirizzo dello show di Cattelan e a Domenica In, da Mara Venier, la show girl sembra aver ricominciato una vita normale.

Non è dato sapere con certezza di cosa si sia trattato e se ne sia completamente uscita, ma personaggi a lei molto vicini hanno dichiarato che ad annientarla psicologicamente, tanto da lasciare figli e casa a Milano, per poi trasferirsi a Padova dal nuovo compagno Elio Lorenzoni, sia stata la conclusione definitiva della sua storia con Stefano De Martino, motivata dal gossip a suon di ipotetiche corna, rincarata poi dalla sua dipartita da Mediaset. Un arresto sentimentale e professionale che deve averla gettata nello sconforto, se non in qualcosa di più.

La dedica a chi le è stato vicino

A conti fatti, Belen ha tirato le somme pubblicando una storia su Instagram in cui ha condiviso con i fan un pensiero di gratitudine alla cerchia di persone che si è presa cura di lei in questo periodo: “Conservo un posto speciale per chi mi è stato accanto quando non avevo nemmeno le forze per uscire”. Una dedica, ma soprattutto una velata frecciatina che i fan hanno letto verso chi è stato assente.

A chi avrà voluto riferirsi? In molti sospettano che si tratti dei suoi ex compagni, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese che, mentre lei stava male e soffriva racchiusa nel suo dolore, non si sono esposti per difenderla o proteggerla dagli attacchi dei media e degli haters.