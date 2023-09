Stefano De Martino dice tutta la verità: Belen e non solo

La verità di Stefano De Martino sulle “corna” presunte e la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, raccontata a Belve

Il 26 settembre Stefano De Martino è stato ospite atteso e annunciato da Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve.

L’incontro con il conduttore ed ex ballerino è stato all’insegna delle confessioni, immancabile anche quella relativamente al suo chiacchieratissimo privato, fonte interminabile di gossip.

Innanzitutto, alla domanda di rito: “Che belva si sente?” De Martino ha risposto con un animale molto poco famelico, ma più affine al suo modo di essere ovvero “un asino”, intelligente e arguto, ma non aggressivo.

Parlando di sé, ha poi dichiarato di sentirsi maggiormente in difficoltà con i complimenti rispetto alle critiche, queste ultime considerate in maniera costruttiva, soprattutto in ambito professionale.

Ha poi raccontato il suo percorso da “tamarro” a “lord” con la consueta ironia e modestia che lo contraddistinguono e che ne fanno il conduttore più apprezzato del momento, tanto da far partire voci su eventuali future proposte di conduzione di Sanremo. Sull’argomento ha insistito la Fagnani, chiedendogli cosa ne pensa e De Martino ha onestamente dichiarato che farebbe fatica a rifiutare, ma sarebbe prematuro e che tale conduzione richiedere “qualche capello bianco in più”.

Da ballerino a conduttore e showman

L’intuizione di poter essere qualcos’altro rispetto ad un danzatore, parte tra i banchi di Amici, quando la maestra Celentano colse in De Martino la voglia di voler emergere e non solo nella danza.

Non sbagliava, perché il talentuoso Stefano da lì di strada ne ha fatta, senza dimenticare quella percorsa prima, fatta di “tigna”, sacrifici, frutta al mercato, parcheggi abusivi e tanta gavetta nel mondo della danza, cui lui stesso riconosce il merito di aver acquisito una certa professionalità, senza però giovare di quelle doti naturali di cui un ballerino ad alto livello sicuramente può beneficiare. Raggiunta la notorietà, quindi, con il programma di Amici e il famigerato matrimonio con Belen Rodriguez, De Martino ha dovuto far i conti con la giovane età rimettendo la testa a posto, annebbiata da un successo troppo precoce. Ora De Martino si pone in modo pacato, modesto e onesto col pubblico e con se stesso, auspicando la conduzione di programma anche dal connotato meno comico, al giusto tempo.

La fatidica domanda: corna o no con Belen?

Soltanto a conclusione dell’intervista, Francesca Fagnani ha chiesto a De Martino se effettivamente le fantomatiche corna, paventate dal gossip e da post della consorte con tanto di emoji esplicativa, ci fossero state.

Risposta lapidaria da parte del conduttore: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento”, sottolineando anche come la scelta di vivere storie accavallate o parallele richieda un certo impegno, cosa che lui, nonostante non si sia definito uno “stinco di santo”, non ambisce a perseguire. Per ora nessuna replica da parte di Belen, che sembra sia in trattativa con Domenica In per raccontare a Mara la sua versione dei fatti.