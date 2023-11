Patrizia Pellegrino devastata dalle lacrime: “Un dolore straziante” | Il messaggio fa rabbrividire

Patrizia Pellegrino invia un messaggio straziante dal suo profilo Instagram. “Un dolore straziante” che fa commuovere la sua fanbase

Nel giorno della commemorazione dei defunti, Patrizia Pellegrino scrive un post dal contenuto straziante, dove condivide con i suoi follower la tristezza e il dolore per una perdita.

La showgirl, che qualche anno fa si è raccontata in una intervista molto intensa a Verissimo da Silvia Toffanin, ha sicuramente un trascorso non facile, segnato da tante vicende personali che l’hanno toccata profondamente. Prima, il racconto, doloroso, della perdita di un figlio: “Riccardo è nato un mese prima, aveva uno dei polmoni che non era pronto ed è poi venuto a mancare qualche giorno dopo, mentre era in ospedale”.

La Pellegrino decise allora di adottare un bambino, Gregory, e poi sono arrivati i suoi figli Tommy e Arianna. Proprio quando era incinta della bambina, la conduttrice si trovò ad affrontare un altro momento duro: “Mia madre mi vide gonfia e andammo a fare un’ecografia: la bimba era affetta da una grave e rara malattia genetica. Oggi è il suo compleanno, ha fatto 23 anni, una ragazza molto intelligente e curiosa, che mi mette molto alla prova”.

La scoperta improvvisa della malattia

Ma i momenti dolorosi non sono finiti: “All’improvviso ho cominciato a perdere sangue e abbiamo scoperto che il mio rene sinistro aveva un tumore, però circoscritto. Era allo stadio uno, quello meno complicato, e non ho avuto bisogno di terapie. È stato difficile lo stesso, ma ho incontrato un angelo, il professore che mi ha operato, è stato come avere vicino mio padre. Posso vivere normalmente anche così, sono qui che ballo ancora, vivo e sono felice di cantare e vivere come non mai”.

Per fortuna il racconto ha una connotazione positiva, visto l’esito delle cure che le hanno permesso di prendere in tempo la terribile malattia.

Il rinnovato dolore per la perdita

In questi giorni di commemorazione dei defunti, Patrizia Pellegrino ha voluto condividere su Instagram con i suoi fan il ricordo indelebile del padre Mario e del fratello Aldo. “Buongiorno, è un giorno speciale per tutti noi… chi non ha perso qualcuno di importante? Ho avuto molte perdite nella mia vita, ma il mio papà e mio fratello Aldo mi hanno straziato il cuore“, scrive, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto con il padre, la showgirl, che è nata a Torre Annunziata nel 1962 ed è cresciuta in Campania con il padre Mario Pellegrino, che era un avvocato, la madre Elena e il fratello Aldo, scomparso a soli 39 anni a causa della sua dipendenza dalla droga.

“Mille preghiere per loro e voglio ricordare papà cosi come quel giorno a Napoli, che era solo felicità e allegria! Ciao papà, ovunque tu sia adesso sappi che io ti amo ogni giorno di più e che ogni volta che ti penso lacrime scivolano sul mio viso. Lacrime di gioia per averti avuto, lacrime di dolore per averti perso… ti amo, per sempre tua Pat. Vi stringo forte“, ha concluso Patrizia Pellegrino. Tra i tanti commenti al post, anche quelli di Manila Nazzaro e Giulia Stabile, che hanno aggiunto un cuore.