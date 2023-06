Sanremo: Bellissima di Annalisa scartata da Amadeus

Le rivelazioni del conduttore in merito alla cantante Annalisa e a Sanremo.

In attesa del prossimo Sanremo, Amadeus ha rilasciato alcune dichiarazioni su Annalisa.

Ormai più di quattro mesi fa si è conclusa l’edizione numero settantatré del Festival di Sanremo. Nonostante l’ultima edizione del festival più importante della canzone italiana sia terminato relativamente da poco, si guarda ora già alla prossima edizione, che si terrà nel febbraio del 2024. Nelle vesti di conduttore della prestigiosa manifestazione ci sarà, ancora una volta, Amadeus, che ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti in merito alla cantautrice Annalisa.

Le parole di Amadeus sul Festival di Sanremo

A condurre l’edizione del 2024 del Festival di Sanremo ci sarà ancora una volta Amadeus, che di recente è stato ospite dell’edizione della mattina del TG 1 condotta da Giorgia Cardinaletti. Un’occasione, per il noto conduttore, per iniziare già ad affrontare l’argomento relativo alla prossima edizione del Festival più atteso e importante della musica italiana.

Prima di tutto, Amadeus ha voluto rivelare come quella del 2024 sarà l’ultima edizione del Festival di Sanremo che lo vedrà impegnato come conduttore:

“Lo dico ufficialmente: quello del 2024 sarà il mio ultimo Festival di Sanremo. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno per me è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei anche tornare, in futuro sì però adesso ho bisogno di fermarmi. Anche Morandi lo ha condotto con me a 78 anni. Giuro che non si tratta per nulla di una sfida con me stesso“.

Amadeus ha poi proseguito:

“Non vivo con l’ossessione di dover battere tutti i record precedenti. Sanremo oggi ha una sua forza, tutto parte dalle canzoni in gara, spero soltanto di ascoltarne tante e di avere l’imbarazzo della scelta. Per il prossimo anno stiamo già iniziando a lavorare alla scenografia e ho già iniziato ad ascoltare qualcosina, il tutto comincia verso i mesi di giugno e luglio. Quanti big ci saranno? Ancora non lo so, non ho deciso. Sarà la bellezza delle canzoni a stabilire i numeri della gara“.

Le rivelazioni di Amadeus su Annalisa

Amadeus, parlando del Festival di Sanremo, ha anche finito con il rivelare, negli ultimi giorni, alcune informazioni relative alla scorsa edizione. In particolare, il conduttore ha svelato dei retroscena riguardanti Annalisa e la sua canzone Bellissima, pezzo che ha riscosso un successo incredibile con tre Dischi di Platino e oltre trecentomila copie vendute ma che nonostante ciò non era stato accettato da Amadeus per il Festival.

Questo quanto riferito al riguardo dal profilo Instagram di Pipol TV:

“Bellissima di Annalisa non è stata suonata sul palco del Teatro Ariston perché non aveva convinto Amadeus“.