La Royal family trema: il libro reale in uscita è davvero pericoloso | Le memorie di…

L’annuncio del libro di memorie di Gary Goldsmith, zio della principessa Kate Middleton, agita la casa reale britannica.

L’annuncio del prossimo libro di memorie di Gary Goldsmith, lo zio della principessa Kate Middleton sta mettendo in agitazione i reali britannici. Il libro promette di gettare luce sulle questioni scottanti che coinvolgono il principe Harry e Meghan Markle.

Il pubblico internazionale da sempre interessato agli intrighi di Palazzo, sembra incuriosita da questa uscita per via di aspetti controversi legati al coinvolgimento del principe Harry e di Meghan Markle che potrebbero emergere dalla lettura.

Si parla infatti di una prospettiva inedita all’interno delle vicende della famiglia reale britannica, con un particolare focus sulla relazione alle tensioni recenti tra i Sussex e i Middleton.

Sembra quindi che tra i reali britannici ci sia particolare fermento per il timore di essere nuovamente sotto l’occhio del ciclone mediatico per via di rivelazioni che potrebbero essere addirittura compromettenti.

Chi è lo zio di Kate?

Gary Goldsmith è un imprenditore di successo nel campo della tecnologia dell’informazione e, non da ultimo, lo zio della Duchessa di Cambridge. Con una carriera coronata da un’impressionante fortuna finanziaria, Gary ha deciso di condividere alcuni dettagli intimi della sua vita e, forse più rilevante, della sua famiglia, nel suo prossimo libro di memorie.

Le sue dichiarazioni in merito hanno già scatenato una certa curiosità, soprattutto per quanto riguarda la reazione prevista da parte dei suoi illustri parenti. Con una fortuna stimata in 35 milioni di euro, partendo da umili origini come figlio di un modesto decoratore e una casalinga proveniente da un villaggio di minatori è riuscito a raggiungere grandi traguardi professionali.

La temuta uscita del libro

Una fonte attendibile, molto vicina a Gary Goldsmith, ha dichiarato: “Quando [il principe] Harry stava originariamente compilando il suo libro, il suo editore era sicuro che [il principe] William non avrebbe commentato, perché non sarebbe stato appropriato per un futuro re farlo”. Parlando dei potenziali pensieri dei duchi di Sussex, la fonte ha aggiunto: “A loro non piacerà per niente e temeranno l’uscita del libro”.

La fonte ha aggiunto: “Gary ha parlato molto di recente alla stampa e i suoi commenti sembrano essere piaciuti a alcune persone, specialmente le sue critiche a Harry e Meghan. Inizialmente aveva pianificato di concentrare il libro su se stesso e il suo percorso verso il diventare milionario, ma ora aggiungerà alcuni dettagli familiari privati”. Sebbene si sia affermato che il libro di memorie potrebbe contenere alcune rivelazioni scioccanti, Gary si assicurerà che sua nipote reale verifichi il manoscritto prima che vada a un editore. Hanno aggiunto: “Ma potrebbe essere un buon modo per far sentire una voce dei Middleton e fare chiarezza su alcune cose che Harry ha scritto in Spare”.