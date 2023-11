“Nessuna pensione”: il futuro di Barbara D’Urso prevede questo

Barbara D’Urso racconta i suoi prossimi progetti in questa fase di stop dal piccolo schermo. Teatro e tanto altro.

In una recente intervista a La Stampa, Barbara D’Urso ha accettato di parlare dei suoi nuovi progetti, senza però voler affrontare nuovamente il discorso tv, che l’ha resa protagonista di un acceso dibattito mediatico, ancora peraltro non completamente chiuso.

Il 3 novembre è pronta a debuttare a Torino, al Teatro Alfieri, con “Taxi a due piazze”. Nell’intervista la D’Urso non ha intenzione di parlare di altro per via del contratto ancora aperto con Mediaset, che potrebbe farla incorrere in problemi legali.

Lo sarà fino al 31 dicembre 2023 e poi finalmente Carmelita potrà essere libera di esprimersi sull’accaduto e sulle prossime ambizioni. La conduttrice ha comunque parlato del suo futuro, che immagina “bellissimo”, alla faccia di chi la ritiene in età già pensionabile.

Gli impegni di Barbara

L’interesse sulla conduttrice non smette di spegnersi, soprattutto ora che i riflettori su di lei sembrano essere temporaneamente spenti. “La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi. Questo per dire che il teatro era importante anche prima, gli dedicavo tutto il tempo e l’impegno che potevo. E comunque ho moltissimo da fare”, ha puntualizzato Barbara.

Come più volte affermato da lei stessa nel corso dei suoi programmi, da anni prende lezioni di danza classica e moderna due volte la settimana, portando avanti una sua grande passione, nonché un esercizio fisico che le consente di mantenere una fisionomia armonica ed allenata. Ha anche altre passioni. “Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza… Però: non fate illazioni”, ha precisato.

La tv nei suoi progetti futuri

Nel corso dell’intervista, in cui come detto, Barbara è rimasta piuttosto criptica, ha voluto ribadire che in questo tempo trascorso lontano dai piccoli schermi non stia di certo con le mani in mano.

A fronte della domanda sui suoi progetti futuri, la d’Urso infatti ha replicato: “Lavoro in silenzio su tante cose. Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, ‘Amiche mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò…”. E alla fine parla della tv: “E’ probabile”. Dobbiamo quindi attenderci a breve un rientro in pompa magna.