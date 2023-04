Rudy Zerbi, la grande notizia di queste ore | Emozione a non finire

Una notizia rilasciata da poco su Instagram svela un’altra importante novità sul conto di Rudy Zerbi. Di cosa si tratterà?

Sta dando spettacolo, come ormai da diversi anni, nel cast del talent Amici di Maria De Filippi, in cui – in veste di coach al fianco della temutissima Alessandro Celentano – sta movimentando il serale della scuola più nota del piccolo schermo, a suon di pungenti critiche alle performance degli allievi.

Non solo Amici, ma anche “Italia’s got talent” sempre al fianco di Maria, Rudy è voce nota agli ascoltatori di Radio DeeJay come speaker insieme a Laura Antonini nel programma mattutino del weekend.

Partendo dal suo ruolo travagliato di figlio, di cui sembra attribuire il merito a tre padri, nel privato, Rudy Zerbi spegne la sua proverbiale aggressività e si mostra un padre amorevole di ben 4 figli avuti con tre donne diverse. Ma quale sarà la notizia che nelle ultime ore ha rivelato attraverso Instagram?

Una grande notizia svelata da poche ore

Anche Zerbi vanta una folta coltre di follower che lo seguono sui social ed in particolare su Instagram, dove si diverte a raccontare spaccati della propria esperienza professionale, ma soprattutto pillole del suo privato.

Ed è di queste ultime ore una notizia che ha rivelato una nuova sfaccettatura della poliedrica personalità di Rudy Zerbi, ancora non palesata completamente al grande pubblico che lo segue attraverso le sue partecipazioni televisive. Di che cosa si tratterà?

Ho una bellissima notizia!

Questo l’esordio del post pubblicato poche ore fa dallo speaker su Instagram lasciando i suoi fan con l’acquolina in bocca, pronti ad una grande novità: un altro figlio? Una nuova compagna? Un nuovo impegno professionale?

Niente di tutto questo, o meglio, di impegno si tratta, ma nel sociale, con una rinnovata attenzione nei confronti dell’ambiente. Ecco il messaggio per intero: “Dalle fragole sul balcone all’Orto in città. Spray Pan quest’anno ha deciso di fare un altro passo in avanti per supportare la sostenibilità: adottare un orto urbano con l’aiuto di Campagna Amica nel quartiere di Corviale, a Roma. Un importante progetto di sostenibilità ambientale e sociale. E voi lo sapete cosa sono gli orti urbani? Ho cercato di spiegarvelo a modo mio”.

Stiamo quindi parlando di una bella iniziativa del brand Spray Pan in collaborazione con Campagna Amica, che attarverso l’adozione dell’Orto urbano di Corviale (Roma) permetterà a bambini e famiglie di prendersi cura delle coltivazioni stagionali e imparare l’importanza della sostenibilità, rivalutando anche un quartiere della periferia romana che ha alle spalle una storia difficile e complessa.