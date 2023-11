Frank Matano, il regalo dolcissimo alla fidanzata Ylenia | Ecco cosa ha fatto per lei

Il comico Frank Matano ha organizzato una bellissima sorpresa alla fidanzata Ylenia per il compleanno.

Senza dubbio, Frank Matano oggi è uno dei personaggi più noti della televisione italiana e forse uno dei personaggi che più ha saputo sfruttare il mondo di Internet per diventare famoso. Ha cominciato facendo video di scherzi e caricandoli su YouTube più di dieci anni fa, quando i social di fatto esistevano ma non erano ancora così impattanti nella vita comune.

Oggi lo youtuber è diventato non solo un influencer, ma lavora regolarmente nel mondo dello spettacolo, alternandosi tra cinema e televisione. Conosce bene l’inglese e in più occasioni ha intervistati attori di fama internazionale, regalando anche dei siparietti comici molto carini: un esempio è quando ha insegnato il classico brindisi campano a Tom Holland.

Nonostante sia popolarissimo, tiene moltissimo alla sua privacy quindi non si conosce molto della sua vita privata. Tuttavia, in occasione del compleanno della fidanzata, ha deciso di fare uno strappo alla regola.

Frank Matano, chi è la compagna Ylenia Azzurretti

La fidanzata di Frank Matano si chiama Ylenia Azzurretti e poco tempo fa ha compiuto 34 anni: in questa occasione, il comico ha deciso di dedicarle qualcosa di speciale e per questo le ha regalato una bellissima dichiarazione sui social. Ha pubblicato una foto in ascensore insieme a lei, scrivendo “Tanti auguri Ylenia mia, I love u“.

Per molti non potrebbe apparire un gesto incredibile, ma in realtà lo è perché il comico non si lascia mai andare a simili gesti in pubblico, soprattutto su Instagram o sugli altri social. Ma chi è Ylenia Azzurretti? I due stanno insieme da tantissimi anni, infatti si sono conosciuti nel 2006 grazie ai The Jackal e hanno iniziato prima a collaborare insieme per alcuni video e poi è nato il sentimento. Tuttavia, hanno ufficializzato la relazione solo nel 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano)

La giovane è nata a Caserta e ha studiato Lettere presso la Federico II di Napoli, dove si è poi specializzata in regia e sceneggiatura. Anche lei come il compagno lavora nel mondo dello spettacolo, ma è una regista di documentari ed è molto richiesta. Ha girato anche un corto, Cristian Diorio, che ha vinto numerosi premi, tra cui quello di Miglior cortometraggio italiano al festival A corto di donne.