Le foto di Ambra in camera da letto: nessuno lo avrebbe mai detto

Ambra “accoglie” i fan nella sua camera da letto, con un video che mostra le foto che custodisce gelosamente.

Presente per il secondo anno consecutivo come giudice di X Factor, Ambra Angiolini si trova come sempre a far decollare anche questa edizione grazie alla sua trasparenza emotiva e ad un “vivace” scambio di opinioni col suo compagno di giuria Morgan. Un’edizione “metereopatica”, come lei stessa l’ha definita, caratterizzata da tanta emotività e sbalzi di umore: “Ci vuole Giuliacci”, ha scherzato Ambra Angiolini parlando della nuova stagione di X Factor, il talent show in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su Now.

Sembra che ad Ambra piaccia questo ruolo di giurata e per la seconda voglia si trova a dover valutare tanti talenti: “Da un lato può essere un posto scomodo perché diciamo dei no — confessa la giudice — anche se io sono convinta che quelli bravi ce la fanno lo stesso. Dall’altro è una posizione privilegiata perché hai davanti tanti sogni, speranze, anche disagio. Ragazzi che, magari, per scappare da situazioni difficili si sono buttati nella musica come sfogo”.

E da mamma Ambra, che ha due figli, Jolanda e Leonardo, rispettivamente di 19 e 17 anni, avuti dall’ex compagno, il cantante Francesco Renga, ha dichiarato una personale curiosità verso i giovani di questa generazione: “M’interessa vedere come sta quella generazione lì”.

Una carriera versatile, la sua

Quest’anno insieme con Ambra seduti al tavolo dei giudici ci sono Morgan, Fedez e Dargen D’Amico. Le intenzioni dell’attrice sono da sempre state molto limpide e chiare: “Cerco talenti autentici — spiega l’artista — che escono dalle file e non seguono le mode. Che cos’è l’X Factor? Forse quella cosa che hai e che vedono tutti tranne te e va bene così perché se poi ne diventi consapevole cominci ad usarla e diventa di maniera”.

Artista versatile e poliedrica: è stata conduttrice televisiva e radiofonica, attrice di cinema e teatro, cantante: l’anno scorso ha infiammato la finale del talent riproponendo la sua hit T’appartengo. “Sono le sfide che cercano me — racconta —, io sono a casa che lavo, stiro (sono bravissima), sogno (tanto), cresco i miei figli, e poi mi arrivano tante proposte diverse. Il mio talento? Ho coraggio, questo sì me lo riconosco: mi butto in nuovi progetti anche fuori dalla mia comfort zone, mi piacciono le sfide”.

Le foto in camera da letto

In un recente video condiviso sui suoi social, Ambra ha voluto mostrare una parte molto privata della sua casa ai suoi fan: la camera da letto. Il dettaglio che ha voluto far notare sono le fotografie poste sopra la sua cassettiera, che ritraggono i concorrenti della sua squadra, che quest’anno la stanno facendo particolarmente emozionare.

E a tal proposito chiudiamo con una massima che lei stessa ha raccontato nel corso di un evento di presentazione di questa edizione del programma: “Il talento è come l’amore: ognuno ha la sua definizione ma nessuna è giusta, però quando arriva te ne accorgi”.