Guenda Goria, chi è il fidanzato e che lavoro fa

La showgirl Guenda Goria si sta per sposare con Mirko Gancitano: ma chi è il fidanzato? Andiamo a scoprire di più su di lui!

Solo poco tempo fa Guenda Goria ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta televisiva su Rai 1, durante la messa in onda di La volta buona, condotta da Caterina Balivo. Il fidanzato Mirko Gancitano, infatti, le ha chiesto di sposarlo davanti a tutti e le ha risposto di sì. In collegamento da Roma c’era anche la mamma di lei, la nota Maria Teresa Ruta.

La coppia sta insieme già da alcuni anni e, in realtà, hanno già avuto una cerimonia a Santo Domingo, anche se ha avuto solo valore spirituale e non legale. Si sono conosciuti a Sharm el Sheik, mentre lei era in vacanza – possiede una casa lì – e mentre lui stava seguendo un progetto di lavoro con Alex Belli.

Adesso che sono rientrati in Italia, stanno organizzando un ricevimento più tradizionale, anche se non hanno rilasciato ancora delle informazioni certe. Si sa che lui, in particolare, sogna di sposarsi in chiesa e più precisamente in Sicilia, sua terra d’origine. Ma chi è lui? Ecco qualche informazione in più.

Guenda Goria, tutto sul futuro marito Mirko Gancitano

Solo poco tempo fa Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno ufficializzato il proprio fidanzamento in diretta televisiva, sotto gli occhi di Caterina Balivo e in collegamento con Maria Teresa Ruta. La coppia sta insieme da anni e già convive e sogna una famiglia.

Ma chi è lui? Mirko Gancitano è nato a Mazara del Vallo l’11 settembre del 1991 e quindi lo separano solo due anni dalla fidanzata. Coltiva una fortissima passione per il mondo dello spettacolo da quando era giovanissimo, infatti ha studiato Televisione e Nuovi media alla IULM di Milano, dove si è specializzato in regia. Da qui, ha iniziato a lavorare ad alcuni programmi come video-maker e producer, per poi approdare al cinema e in tv, questa volta nelle vesti di attore. Ha recitato in I migliori anni di Gabriele Muccino e nella soap Centovetrine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Volta Buona Rai (@voltabuonarai)

La coppia sogna dei figli, ma purtroppo solo l’anno scorso ha ricevuto una brutta notizia, quando Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale d’urgenza mentre stava partecipando al Grande Fratello Vip. Qui ha scoperto di aver avuto un aborto spontaneo in seguito a una gravidanza extra-uterina e di soffrire di endometriosi. La coppia, quindi, molto probabilmente non potrà avere figli in maniera naturale, ma sono comunque fiduciosi e non vedono l’ora di mettere su famiglia.