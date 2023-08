Amedeo Goria risponde a Maria Teresa Ruta | Ecco cosa ha detto

Il presentatore ha commentato l’agendina nera di cui la sua ex moglie parlò recentemente in un intervista. Scopri cosa ha detto.

Amedeo Goria, noto giornalista e personaggio televisivo, ha scelto di rispondere alle dichiarazioni della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta, che ha recentemente rivelato di aver scoperto un’agenda contenente i nomi di numerose donne con le quali Goria avrebbe avuto rapporti intimi.

In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Goria ha replicato alle accuse di Maria Teresa, sua ex moglie sottolineando un aspetto chiave: il numero di donne menzionate nell’agenda. “Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800. A parte le battute, è vero, mi beccò,” ha scherzato Goria. “Sull’agendina scrivevo i nomi delle donne che incontravo. Ma non davo i voti, assolutamente no, è una cosa brutta… le femministe mi si scagliano contro… Mettevo uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più.”

Cercando quindi di risollevare la sua immagine dopo la bruttissima intervista dell’ex moglie, ferita e insultata da lui dopo molti anni, il giornalista ha continuato così…

Amedeo Goria padre di famiglia e non solo

Amedeo Goria ha sempre manifestato un pò troppo apertamente la sua attrazione per le donne, e questa sua natura non è passata inosservata nella sua relazione con Maria Teresa Ruta.

Nonostante le difficoltà che hanno portato alla loro separazione a causa dei tradimenti di Goria, i due sono riusciti in seguito a stabilire un rapporto amichevole, soprattutto per il bene dei loro due figli. Il giornalista ha rivelato che il rapporto attuale con Maria Teresa è caratterizzato da una certa armonia: “Lei con me ha un po’ il dente avvelenato, io la ringrazio sempre e le chiedo scusa pensando al passato. Sono un penitente,” ha affermato Goria nell’intervista a Il Messaggero.

L’atteggiamento di Goria sembra dimostrare una volontà di riconciliazione, nonostante il passato controverso. Resta da vedere come Maria Teresa Ruta risponderà a queste parole. Sarà possibile che la donna decida di replicare alle dichiarazioni del suo ex marito, dando ulteriori dettagli sulla loro relazione e sulla sua prospettiva sui fatti accaduti?

In un contesto mediatico, le vicende personali dei personaggi pubblici spesso suscitano interesse e curiosità da parte del pubblico. L’apertura con cui Amedeo Goria ha scelto di condividere la sua versione degli eventi può influenzare la percezione delle persone e gettare luce su un capitolo controverso della sua vita.