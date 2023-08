“Altro che relax”: Caterina Balivo trema in vacanza | Non c’è pace per lei

Le vacanze in montagna della conduttrice televisiva.

Caterina Balivo si sta godendo le vacanze in montagna con i figli: ecco come sta andando. Dopo un soggiorno alla scoperta delle bellezze della Toscana, Caterina Balivo ha deciso di proseguire le proprie vacanze tra le montagne del Trentino-Alto Adige. Ecco come stanno andando le giornate di relax della conduttrice televisiva, da sempre abituata a girare per l’Italia e a condividere i momenti più emozionanti dei propri viaggi insieme ai suoi numerosi follower sui social.

La vacanza di Caterina Balivo in Trentino-Alto Adige

In attesa di tornare su Rai 1 con la conduzione del nuovo programma La volta buona, Caterina Balivo continua a godersi giornate di assoluto relax. Nel corso dell’ultima domenica, la conduttrice ha condiviso alcuni post sul proprio profilo Twitter scherzando sulle attività non propriamente rilassanti intraprese sulle montagne del Trentino in compagnia dei figli.

Nello specifico, la Balivo ha scelto di concludere le proprie vacanze estive in uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi d’Italia in generale e del Trentino-Alto Adige in particolare. Caterina si trova infatti al rifugio Pederu, noto principalmente per trovarsi nel parco naturale Fanes-Sennes-Braies.

Un luogo a dir poco meraviglioso, che la conduttrice ed ex modella ha intenzione di vivere in pieno tra escursioni con i figli e tragitti in bicicletta. Queste alcune delle osservazioni da parte della diretta interessata sulla destinazione scelta per le vacanze tramite un post Instagram: “Calzini di lana, pantalone a costine, camicia di flanella. Non pensavo sarebbe stato così entusiasmante! Ora capisco perché da una certa età in poi la montagna è una meta ambita. Bastava arrivarci“.

“Ed io che speravo di rilassarmi in montagna… cosa non si fa per i figli!” Ragazzi il video completo su Tik Tok, ma qui vi ho messo il meglio 🤣.

#zipline #sanvigiliodimarebbe #6agosto pic.twitter.com/xZ6TxaVA0c — Caterina Balivo (@caterinabalivo) August 6, 2023

Caterina Balivo pronta a condurre La volta buona

Caterina Balivo sarà protagonista della prossima stagione televisiva della Rai con la conduzione di un nuovissimo programma dal titolo di La volta buona che andrà in onda su Rai 1 a partire dall’11 settembre. La conduttrice originaria di Napoli ed ex concorrente di Miss Italia ha così commentato il suo prossimo impegno lavorativo:

“Quando la Rai mi ha chiamato per propormi di tornare su Rai 1 nella fascia oraria dalle 14:00 alle 16:00 in cui avevo lavorato per tanti anni mi si è aperto il cuore. Ne ho parlato sia con il mio agente che in famiglia e ci siamo detti che era tempo di tornare nella mia casa televisiva“.

La Balivo ha poi svelato qualche dettaglio sui contenuti della trasmissione: “Racconterò le eccellenze italiane in tutti i campi, le storie di vita che fanno bene al cuore. Quelle che hanno risvolti positivi in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo, dello spettacolo ma anche quelle che hanno a che fare con l’attualità. Ci sarà uno spazio dedicato al gioco, protagonisti saranno i telespettatori. Gli ospiti saranno tanti volti popolari. Racconterò soprattutto la provincia italiana, un mondo che conosco bene essendo nata ad Aversa ed essendo legatissima alle mie radici“.