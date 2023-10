Belen Rodriguez dice no a Cattelan | Ecco il vero motivo

Il motivo del rifiuto della showgirl all’invito di Cattelan.

Belen Rodriguez ha declinato l’invito a E poi c’è Cattelan: Chi Magazine ha spiegato le ragioni dietro la sua scelta.

Belen Rodriguez si trova alle prese con una nuova fase della sua vita. Dopo la nuova rottura con Stefano De Martino la showgirl ha intrapreso una nuova relazione con Elio Lorenzoni prendendo tra l’altro anche una nuova casa a Milano. Ad interrogarsi sulle novità riguardanti la vita privata di Belen è stato ora anche Chi Magazine, che si è concentrato in particolare sui motivi per cui la diretta interessata abbia rifiutato un invito alla trasmissione E poi c’è Cattelan.

Il motivo del rifiuto di Belen Rodriguez a Cattelan

Chi Magazine ha voluto investigare sul rifiuto da parte di Belen Rodriguez a prendere parte alla trasmissione di Alessandro Cattelan E poi c’è Cattelan. Questo quanto scrive all’interno del suo articolo Valerio Palmieri:

“Belen Rodriguez, nel corso degli ultimi mesi, si è allontanata dalla tv. Non è più nel cast di Tu sì que vales e de Le Iene e ha declinato, all’ultimo momento, l’invito a E poi c’è Cattelan, ma forse perché aveva saputo che prima dello show a Belve sarebbero intervenuti Stefano De Martino e Fabrizio Corona“.

L’articolo poi prosegue:

“Da quando è diventata famosa Belen si è sentita costretta ad apparire sempre bella, la più bella di tutte. E a dover spiegare se il suo fisico asciutto sia dovuto alla sofferenza o ad una scelta di tipo estetico. Una volta ci disse ‘In fondo mi sento sempre quella ragazza venuta dall’Argentina che se ne stava seduta in un angolo in discoteca, in Costa Smeralda, senza nemmeno i soldi per la ricarica del telefono’“.

La nuova casa di Belen Rodriguez

Per dare l’addio definitivo alla sua vecchia vita e per lasciarsi per sempre alle spalle un periodo non propriamente positivo, Belen Rodriguez ha deciso di cambiare casa. La showgirl argentina ha voluto mostrare tramite il proprio profilo Instagram le foto della sua nuova abitazione. Questa la didascalia di accompagnamento ad un post che la ritrae su un attico con ampio terrazzo e veranda a vetri: “New home“.

Parole che sembrano lasciare pochissimi dubbi. In questo modo, Belen ha allontanato definitivamente le voci relative ad un suo possibile trasferimento a Brescia a casa del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. La nuova storia d’amore della showgirl, reduce dalla fine del rapporto con Stefano De Martino, prosegue comunque a gonfie vele, con i due che hanno trascorso di recente dei giorni di relax in montagna immersi nella natura.