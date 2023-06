La drammatica confessione di Guenda Goria: “non funziona bene, ho paura”

Guenda Goria e la sua drammatica confessione, purtroppo c’è qualcosa che non va in lei e ha molta paura. Non potrà più farlo e questa cosa la manda in crisi, tutti i suoi sogni si sono infranti e non si sa come andrà a finire adesso.

La drammatica confessione di Guenda Goria ha spaventato tutti i suoi followers, le sono vicini in questo momento di dolore per la figlia della Ruta. Non funziona bene e lei ha molta paura anche perché la vita che si era immaginata non è mai stata tanto lontana come adesso. Non può più farlo naturalmente come tutti e quindi dovrà capire come convivere con tutta questa storia.

Guenda Goria è l’attrice e musicista romana, di 34 anni, figlia dei personaggi pubblici, Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. La donna ha anche un fratello, Gian Amedeo Goria, con il quale è molto legata. Dal 2021 è fidanzata con Mirko Gancitano, con il quale ha avuto un colpo di fulmine durante una vacanza a Sharm el Sheik. I due da allora non si sono più lasciati e insieme stanno vivendo momenti felici alternati a quei momenti drammatici che la coppia sta passando.

Il rapporto difficile di Guenda Goria con i suoi genitori

Guenda Goria non ha nascosto nel corso delle sue interviste in merito, il trauma che ha sofferto durante la sua infanzia per via della separazione dei suoi genitori. I due personaggi pubblici non c’erano mai, erano entrambi impegnati nella loro carriera di giornalisti, per non parlare di quei flirt che li hanno allontanati ancora di più dai figli, per seguire i loro partner.

Come ha dichiarato la Goria, lei e suo fratello sono stati allevati principalmente dalla loro tata, Ornella. Per questo né Guenda né Gian Amedeo hanno mai saputo cosa fosse la classica famiglia felice e unita che si vedeva negli spot della Mulino Bianco. Se loro due fratelli sono stati sempre uniti, non si può dire lo stesso del loro rapporto con Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ad ogni modo, nonostante i traumi passati, adesso pare che le cose si siano appianate e i genitori abbiano così ritrovato un posticino nel cuore dei loro figli.

Il trauma di Guenda Goria

Guenda Goria, ha raccontato ai suoi followers, il suo terribile dramma. In pratica l’attrice non potrà più avere figli in maniera naturale, in quanto l’unica tuba che l’è rimasta, non funziona bene. Un anno fa, Guenda ha rischiato la vita per via di quella gravidanza extrauterina, per la quale è stata operata d’urgenza dove è stato necessario rimuoverle una tuba. Guenda soffre da molto di endometriosi, per la quale è diventata portavoce per sensibilizzare le persone su questa terribile malattia.

Ecco cosa ha dichiarato ai suoi followers: “Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura…”.

Guenda Goria è molto affranta in quanto ha sempre sognato di diventare mamma e adesso per lei le cose saranno più difficili. Il nuovo percorso che dovrà affrontare sarà pieno di ostacoli tortuosi e difficoltosi, speriamo che grazie all’amore del suo Mirko, questo momento sia meno doloroso.