Chi è Andrea Giambruno: tutto sul compagno di Giorgia Meloni

Chi è l’attuale compagno di Giorgia Meloni.

Tutto su Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni. Andrea Giambruno è noto ai più per essere un giornalista delle reti Mediaset oltre che per essere l’autore di numerosi programmi come Diario del Giorno in onda ogni pomeriggio su Rete 4. Tra le altre cose, Giambruno è però famoso anche per essere il compagno di Giorgia Meloni.

Tutto su Andrea Giambruno

Andrea Giambruno è nato a Milano nel 1981 dal padre commerciante Elio e dalla madre Flavia. Dopo aver frequentato il liceo scientifico di Monza e aver conseguito la laurea in Filosofia alla Cattolica ha iniziato a lavorare come giornalista e conduttore in Mediaset. La sua carriera inizia per la precisione su Telenova, con il passaggio a Mediaset che avviene nel 2009: da qui Giambruno inizia a condurre numerosi programmi come ad esempio Matrix, Mattino 5, Quinta Colonna e Stasera Italia. Il giornalista è poi impegnato nel 2020 con Studio Aperto su Italia Uno oltre che come comparsa nei programmi di altri colleghi come Striscia la Notizia per poi iniziare la conduzione del programma di Rete 4 Diario del Giorno, incentrato su temi e notizie di attualità e che va in onda dopo il TG4 dalle 15:35 fino alle 16:23.

Per quanto riguarda invece la vita privata, Giambruno, che vive attualmente a Roma, è da ben sette anni il compagno di Giorgia Meloni. I due, che nel corso della loro relazione hanno avuto una figlia di nome Ginevra, non sono però marito e moglie ma semplicemente fidanzati. In merito ai social, Andrea Giambruno sembrerebbe non essere iscritto ad alcun social.

Andrea Giambruno: il caso dei fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia

Nel corso delle ultime ore, Andrea Giambruno sta facendo parlare di sé per alcuni imbarazzanti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia che lo riguardano in prima persona. In particolare, la trasmissione di Canale 5 ha mandato in onda alcuni audio del dietro le quinte del programma condotto dal compagno di Giorgia Meloni. Ecco qui di seguito un estratto di una conversazione dello stesso Giambruno con quella che è con molta probabilità una sua collega: “‘Posso toccarmi il pa..o mentre ti parlo?’, ‘Lo hai già fatto’. ‘Tu sei fidanzata?’, ‘Sì te l’ho già detto stamattina Andrea‘“.

Queste altre frasi rubate al conduttore e giornalista: “Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e… abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome. Tu entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ma devi darci qualcosa in cambio. Gli audio potrebbero finire a Striscia la Notizia? Che ho detto raga dai, si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia“.